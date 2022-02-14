Yemeksepeti işçilerinin eylemi 14. gününde: Mücadeleye devam edeceğiz

Yemeksepeti işçileri, taleplerini dile getirmek için bugün bir kez daha şirketin genel merkezi önünde toplandı. TEHİS'ten yapılan açıklamada, 'Yağmur demedik soğuk demedik 14 gündür direnişimize devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar da devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Ücret artışı ve iş güvencesi talebiyle eylem başlatan Yemeksepeti çalışanları, eylemlerinin 14. gününde Yemeksepeti'nin İstanbul Levent'teki genel merkezi önünde taleplerini yinelemek üzere bir araya geldi.

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası'nın (TEHİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 14 gündür işçi direnişinin devam ettiği ve işçiler haklarını alana kadar da mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

'İŞÇİLER BİRLİKTE GÜÇLÜ'

İşçilerin genel merkez önünde toplanma anlarına ilişkin bir videoya yer verilen TEHİS paylaşımında, “Yağmur demedik soğuk demedik 14 gündür direnişimize devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar da devam edeceğiz” denildi.

SİPARİŞLER YÜZDE 70 DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Nakliyat-İş Sendikası'nın açıklamasına göre, kuryelere destek için Yemeksepeti'ni boykot çağrısı karşılık buldu ve şirketin siparişleri yüzde 70 oranında düştü.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, konuya ilişkin 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti'ne karşı boykot çağrısı yaptık. Bunun sonucu olarak depoları bizzat ben de gezdim. Tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüş durumda. Buradan halkımızı, sendikalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki hak mücadelesi, buradaki sınıf mücadelesi, buradaki ekmek kavgası başarıya ulaşılıncaya kadar devam edecek. 3 kişilik bir heyetle işverenle görüşme talebimiz olacak. Biz bu sorunun bir taraftan da görüşmeler yoluyla da çözülmesini istiyoruz. Birtakım güçler direnişimizi provoke etmeye çalışıyor. Bazı işverenler tutanak tutmak gibi kuru tehditlerde bulunuyor. Kim bu ekmek kavgasını provoke ediyorsa alçaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Yemeksepeti işçilerinin talepleri şöyle:

1. Net 5500 TL maaş, prim ve yan haklar.

2. Haklarını arayan hiç bir işçi ve kurye işten atılmaması.

3. İş kolunun derhal taşımacılığa geçirilmesi.

4. Sendikal faaliyet güvence altına alınması. .