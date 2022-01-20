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TIMETURK / EKONOMİ / Yemeksepeti, '35 TL Altı Lezzetler' adında özel bir liste hazırladı

Yemeksepeti, '35 TL Altı Lezzetler' adında özel bir liste hazırladı

Yemeksepeti kullanıcıları, liste ile 81 ilde 45 bine yakın restoranın sunduğu 35 TL altındaki ürün ve menülere ulaşabilecek.

22 Dakika Önce
2022-01-20 16:11:05
Yemeksepeti, '35 TL Altı Lezzetler' adında özel bir liste hazırladı

Yemeksepeti, kullanıcılarının uygun fiyatlı ve leziz yemek çeşitlerine kolaylıkla ulaşabilmeleri için web platformu içinde "35 TL Altı Lezzetler" adında özel bir liste hazırladı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, "35 TL Altı Lezzetler" adındaki yeni kategori listelemesini yayına aldı. Söz konusu kategori aracılığıyla kullanıcılar, tüm Türkiye genelinde 35 TL altında sunulan yemeklere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek. Binlerce restoran işletmesinin 35 TL altındaki en çok satan 2 ürün ve 2 menüsünün bulunduğu bu listelemeye Yemeksepeti platformları üzerinden erişmek mümkün olacak. .

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