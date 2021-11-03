''Yem fiyatındaki artışa müdahale edilmeli''

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yem fiyatlarındaki artışa acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Son aylarda özellikle kesif yeme sürekli zam yapıldığını, belirten Çelik, kesif yem üreten fabrikaların, “yem ham maddelerinin dışarıdan geldiğini ve dövizdeki artışlara paralel olarak zam yaptıklarını” öne sürdüklerini ama yemde tamamen dışa bağımlı olunmadığını belirtti.

Sadece kesif yemin içinde bulunan vitamin ve mineral gibi katkı maddelerinin ithal edildiğine dikkati çeken Çelik, fabrikaların, döviz kurlarını da bahane ederek sürekli zam yaptıklarını savundu. Çelik, yem fiyatlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Küçükbaş hayvancılığımızın tarihinde ilk kez destekleme kapsamına alınmasından sektörümüz adına memnuniyet duyuyoruz. Küçükbaş hayvanlarımızın özellikle kış aylarında ağıllarında tutulması nedeniyle bu aylara mahsus olarak yem desteğinin artırılarak kayıtlı tüm hayvanlara verilmesini talep ediyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.