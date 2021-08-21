Yellen'den Fed Başkanı Powell'a 'başkanlık' desteği

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeniden başkan olmasını desteklediği belirtildi.

Şubat ayında görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın üst düzey bir desteğe sahip olduğu görülüyor.

Bloomberg'in haberine göre ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Beyaz Saray'da kıdemli danışmanlara Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeniden seçilmesini desteklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili kararını henüz vermediğini belirtti.

Powell 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmış, görevi Janet Yellen'dan teslim almıştı.

Demokratlar içinde Powell'a muhalefet artıyor

ABD yönetiminde üst düzey destek gören Powell'a karşı Demokratların belli bir kesiminde ise muhalefetin arttığı görülüyor. Senatör Elizabeth Warren'ın da aralarında olduğu bazı Demokratlar farklı birisinin göreve gelmesinden yana

ABD eski Başkanı Donald Trump tarafından göreve getirilen Powell işsizlik oranını düşürme konusunda yaptığı paradigma değişikliğiyle bazı Demokratların övgüsünü toplamıştı. Ancak bazı progresifler 2008 krizinden sonra yapılanlar konusunda memnuniyetsiz ve Demokrat politikalarla daha uyumlu çalışacak birinin başkan olmasını savunuyor.

Şubat ayında görev süresi dolacak olan Powell'ın ardından yerine eski Başkan Barak Obama tarafından 2014'te Yönetim Kurulu'na Fed Yöneticisi Lael Brainard'ın gelebileceği belirtiliyor.

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