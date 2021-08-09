Yellen'den ABD Kongresi'ne 'borç limiti' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin sadece Demokratların desteğinden ziyade iki partinin de desteğiyle geçirilmesi gerektiğini söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, temsilcilere yaptığı çağrıda borç limitinin yükseltilmesi için sadece Demokratların desteğinden ziyade her iki partinin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Yellen, "Son yıllarda ABD Kongresi borç limitini olması gereken şekilde çift partinin desteğiyle geçirdi" açıklamasında bulunarak, Kongre'nin borç limitini bir kez daha çift partinin desteğiyle yükseltmesi ya da askıya alması gerektiğini söyledi.

Demokrat Partili liderler paketi oyların yüzde 50'sini gerektiren uzlaşı yoluyla geçirmeyi planlıyorlardı fakat Cumhuriyetçiler'den gelen tepkiler buna kuvvetli bir itirazın olacağı yönünde oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüte düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak 3 Ağustos'tan itibaren bazı borçlanma faaliyetlerini askıya almıştı.

“ABD'nin kredisini korumaya saygıyla davet ediyorum”

ABD'de 2019'da hayata geçirilen yasayla askıya alınan yasal borç limitinin süresinin 31 Temmuz'da dolduğunu ve 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal sınıra ulaştığını anımsatan Yellen, Hazine Bakanlığının 2 Ağustos'tan itibaren olağanüstü önlemleri uygulamaya başladığını aktardı.

Yellen, Bakanlığın bazı federal emeklilik ve sağlık yardım fonlarına yeni yatırımları askıya aldığını belirterek, kendinden önceki Hazine Bakanlarının da benzer durumlar altında benzer eylemlerde bulunduğunu hatırlattı.

Hazine Bakanı Yellen, "Kongreyi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin kredisini korumaya saygıyla davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, 23 Temmuz'da Kongre'ye gönderdiği bir başka mektupta, ülkenin borç limitinin yükseltilmemesi halinde Hazine Bakanlığının "olağanüstü önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.