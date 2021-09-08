DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan tarihi eserin iadesini reddetti
Analiz: Euro Bölgesi büyüme olgusu ve double tapering
Yellen’dan borç limiti uyarısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Tercihlerde ve kontenjanlarda gözde bölümler boş kaldı
Bursa'da kapya biberi bu sene üreticisini sevindirdi
Stefano Okaka kimdir? Stefano Okaka kaç yaşında?
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak
Malezya’da iki yeni tür ve bir yeni cins ‘tatlı su midyesi’ keşfedildi
ABD’de haftalık Kovid-19 vakalarının 4’te birinden fazlasını çocuklar oluşturdu
Uranyum fiyatları 6 yılın zirvesinde
Eşref Gani'den ülkeyi terk edişiyle ilgili açıklama
Meslek lisesi kitapları ücretsiz (bedava) mi? Ücretsiz meslek lisesi kitapları nereden alınır?

TIMETURK / EKONOMİ / Yellen’dan borç limiti uyarısı

Yellen’dan borç limiti uyarısı

ABD Hazine Bakanı Yellen, federal hükümeti geçici olarak finanse etmeye yönelik önlemlerin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirterek, borç limiti konusunda en kısa sürede harekete geçmesi için Kongre'ye bir kez daha çağrıda bulundu.

30 Dakika Önce
2021-09-08 18:54:56
Yellen’dan borç limiti uyarısı

Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup daha kaleme aldı.

ABD'nin 1 Ağustos itibarıyla yasal borç limitine ulaştığını anımsatan Yellen, hükümeti geçici olarak finanse etmeyi sürdürmek için bazı olağanüstü tedbirlerin uygulanmaya başlandığını aktardı.

Yellen, mevcut önlemler ve eldeki nakitin tamamen tükenmesiyle ABD'nin tarihinde ilk kez yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini belirterek, "Bu belirsizlik göz önüne alındığında, Hazine Bakanlığı olağanüstü tedbirlerin ne kadar süreceği konusunda kesin bir tahminde bulunamıyor." ifadesini kullandı.

Nakit ve olağanüstü tedbirlerin ekim ayı itibarıyla tükenebileceğine işaret eden Yellen, federal hükümetin yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini sıkıntıya sokan gecikmenin ABD ekonomisine ve küresel finans piyasalarına onarılamaz zararlar verebileceğine dikkati çekti.

Yellen, Amerikan ailelerinin ve işletmelerinin koronavirüs salgınının devam etkilerini hissettiği bir dönemde ABD'nin kredisini riske atmanın "sorumsuzluk" olacağını ifade etti.

Hazine Bakanı Yellen, Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin kredisini korumaya davet etti.

Yellen, temmuz ve ağustos aylarında da Kongreyi uyararak borç limitini artırma çağrısında bulunmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş