Yekcoin’e Microsoft çalışanından büyük destek geldi

Geleceğin en büyük ihtiyacının enerji alanında olacağının her fırsatta altını çizen fark eden bir grup girişimci Yekcoin’i ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK)Yekcoin’i ortaya çıkarmış.

Yekcoin adını buradan aldığı biliniyor. Yekcoin yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması hedefinin yanı sıra gündelik hayatta kullandığımız dijital ve teknik çözüm gerektiren her şeyi blok zincir üzerinde inşa ettiği ve bu yönde çalışmalarının olduğu duyurulmuştu. Şirketin ayrıca veri analitiği alanına yaptığı yatırımlar biliniyor, Yeknisyen Dijital ve Teknik Çözümler A.Ş 'ne ait bir oluşum olan Yekcoin Tüm bu bileşenleri bir araya getirip Türkiye'yi dijital çözümler alanında global anlamda öne çıkaracak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

YEKCOİN'E BÜYÜK KATILIM İNGİLTERE MİCROSOFT YETKİLİSİNDEN

Kısa süre içinde birçok kesimden ilgi toplayan Yekcoin'e bir katılım da İngiltere Microsoft yetkilisinden geldi. Projeye geçiş yapan eski Microsoft çalışanı hakkında haberler konuşulmaya devam ediyor. Şirket yöneticisi, yeni ekip üyesi hakkında duyduğu memnuniyeti sürekli dile getiriyor. Kısa zaman içerisinde şirkete kattığı değerden Yeknisyen A.Ş yönetim kuruluda bir hayli memnun. Yayınladıkları manifestoda ;Değişen dünyada değişen şartları okuyabilecek liderler ile yola devam edecekleri söylemi bu geçiş ile kanıtlanmış oldu.

Türkiye'de genel bayilik veren Yekcoin kısa süre içinde belirlediği illerden bayilikler alacağını duyurdu. Bu sürede halka arz edileceği konuşuluyor Yekcoin hakkında en çok merak edilen konuların başında ise bu dijital paranın ne kadardan işlem göreceği. Bu konuda hala belirsizlik söz konusu. Pek çok platformda yayılan haberler ve gelişmelerle sıklıkla söz edilen Yekcoin şimdiden insanların beğenisini toplamış durumda.

YEKCOİN NEDİR?

Geleceğin tüketim alışkanlıklarının %90 oranında geri dönüştürülebilir kaynaklardan kullanılarak ve 0 atık kapsamında çevreci bir anlayışla gelişeceğini anlayan birçok dev yatırımcı var. Bu çerçevede gelişen yenilenebilir enerji “güneş, rüzgâr, su” kaynaklı tüketim modeli olarak bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile doğal olan ve tükenmeyen enerji kaynakları kolay şekilde elektrik ve kuvvet enerjisine dönüştürülüyor. Yekcoin ise yenilenebilir enerji kaynaklarını üreticiden kullanıcıya tokenize ederek uygun maliyetli enerji erişimi fırsatı sunuyor. Hakkında daha detaylı bilgiler gelmeden önce bu sistemin tamamen çevreci bir sistem olacağı anlaşılabilir. İklim kriziyle mücadele kapsamında adını duyuran Yekcoin bu alanda önemli adımlar atıyor. Şirketin bu ay yayınlanacak izahnamesi şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.