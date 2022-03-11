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TIMETURK / EKONOMİ / Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Öğretim üyesi ve doçent alımı ilanı

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Öğretim üyesi ve doçent alımı ilanı

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Resmi Gazete'de de paylaşılan ilana göre Yeditepe Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent alımları yapılacağı belirtildi. Peki ama Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları neler? Başvuru şartları ve detayları...

3 Saat Önce
2022-03-11 15:34:16
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Öğretim üyesi ve doçent alımı ilanı

Resmi Gazete'de de paylaşılan ilana göre Yeditepe Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent alımları yapılacağı belirtildi. Peki ama Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları neler? Başvuru şartları ve detayları...

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular 11 Mart günü başlayacak ve 25 Mart günü son bulacak.

* Ticari Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacak. Şartlar;

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak. C ve PHP programlama dillerinde ders vermiş ve nesnelerin interneti alanında çalışmalarda bulunmuş olmak.

* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacak. Şartlar;

Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

* Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Doçent alımı yapılacak. Şartlar;

Lisans ve Doktora eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında tamamlamış olmak. Mimarlık Planlama, Tasarım Temel alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Başvuru detayları için TIKLAYINIZ... .

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