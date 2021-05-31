Yaz ayında ikinci el patlaması yaşanabilir

Yılın ilk yarısında yüksek satış adetlerine ulaşarak 10 yıllık ortalamaların üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında talebin Haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyor

Mayıs ayında ikinci el araç pazarında en çok satılan otomobil modelleri sıralandı. İlgili ay ikinci elde en çok tercih edilen otomobil Renault Megane oldu. Bu modeli sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti. Cardata araştırmasında, Mayıs ayında en çok dizel yakıtlı ve manuel vitesli ikinci el otomobillerin tercih edilmesi de dikkati çekti.

"Yazın sıfır araç satışı azalabilir"

Döviz kurlarındaki artış, yüksek faizler ve çip krizi nedeniyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaz aylarında ikinci el araç satışlarında, sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi.

Haziran ayındaki beklentiler

Yılın ilk yarısında yüksek satış adetlerine ulaşarak 10 yıllık ortalamaların üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında talebin Haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyor. Yalçın, “Ocak-Nisan döneminin tamamında aylık ortalama 65 bin adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam 260 bin adet binek ve hafif ticari aracın satışı yapılarak geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış kaydedildi.

Bu aslında beklenen bir şeydi. Ötelenen talebin etkisi, artan mobilite ihtiyacının yansıması ve sürekli artan fiyatlardan etkilenmemek için tüketici yılın ilk yarısında adeta sıfır araca koştu. Ancak, döviz kurlarında süren artış, faiz oranlarının yüksekliği ve çip krizinin de etkisiyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının azalacağını tahmin ediyoruz. Haziran ayından itibaren sıfır araç fiyatlarındaki artışın daha belirgin olacağı bir gerçek. Yine de Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama sıfır kilometre araç satış adetlerinin 35 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Tedbirlerin gevşemesinin etkisi

Sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalması ve özellikle Haziran ayında pandemi önlemlerinin gevşemesiyle beraber ikinci el araca olan talebin yükseleceğini belirten Yalçın, “Nisan ayından beri ikinci el araç satışları sürekli olarak yükseliyor. Bu yükselişin, Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 3 artmasını bekliyoruz. Yaz aylarında ikinci elde sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak hem ikinci elde hem de sıfır kilometre araçlarda oldukça hareketli bir döneme giriyoruz. Diğer yandan, artan talebin etkisi ikinci el araç fiyatlarını, döviz kurlarındaki yükseliş ise sıfır araç fiyatlarını artıracaktır. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi.

Vatandaşın cebinde para var ama...

Çip krizinin uzun süre daha gündemimizde olması bekleniyor. Yurtdışında birçok fabrikanın bu kriz nedeniyle üretime ara verdiği haberlerini alınıyor. Her gün bu fabrikalara yenileri ekleniyor. Bu krizin devam etmesi, cebinde parası olup bu dönemde sıfır kilometre bir araç satın almak isteyen vatandaşları ikinci el araç satın almaya yönlendirecek. Talebin artmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında da artış olacak. Ancak, çip krizinden hiç etkilenmeyen veya krizin yaratacağı teknik problemleri çözebilen markalar olması nedeniyle geçen yıl yaşadığımız tedarik krizine benzer seviyede bir problem sözkonusu.

Hangi araçlar tercih edildi?

Mayıs ayında ikinci el araç pazarında en çok satılan otomobil modellerini de sıraladı. Cardata'nın kapsamlı veri havuzundan elde edilen verilerle hazırlanan listeye göre, Mayıs ayında ikinci elde en çok tercih edilen otomobil Renault Megane oldu. Bu modeli sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti. Cardata araştırmasında, Mayıs ayında en çok dizel yakıtlı ve manuel vitesli ikinci el otomobillerin tercih edilmesi de dikkatleri çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.