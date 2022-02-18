Yayla Agro, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor…

Sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliğinden kaynaklanan küresel ısınma bugün dünyanın en önemli sorunlarının başında geliyor.

Tüm dünyada küresel ısınma ile mücadele için dev adımlar atılıyor. Öyle ki; Avrupa Parlamentosu'nun 24 Haziran 2021 tarihinde onayladığı ve “Yeşil Mutabakat” adı verilen iklim yasasına göre, AB ülkeleri karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr olmayı hedefliyor. Kurulduğu günden beri tüm faaliyetlerinin odağına daha sağlıklı vesürdürülebilir bir Dünya koyan Yayla Agro, Kurumsal Karbon Ayak İzini hesaplatarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım attı. 2030 yılına kadar Karbon Emisyonunu sıfıra indirmek hedefiyle deçalışmalara başlayan şirket, gıda sektöründe Kurumsal Karbon Ayak İzini hesaplatan sayılı firmalar arasında yerini aldı.

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli gündem maddelerinin başında sera gazı salınımları geliyor. Ülkeler bazında Yeşil Mutabakat çerçevesinde sürdürülebilirliğe yönelik pek çok çalışma yürütülüyor. Türkiye'nin gündeminde de önemli yer tutan Yeşil Mutabakat'ın, şirketlerin iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çalışmalarını yürüten Yayla Agro, yaşanabilir yarınlar için şimdiden Karbon Sıfır hedefi ile yatırımlarına hız verdi.

Yayla Agro,sürdürülebilir bir dünya için attığı pek çok adıma bir yenisini daha ekleyerek gıda sektöründe Kurumsal Karbon Ayak İzini hesaplatan sayılı firmalar arasına katıldı. Almanya merkezli çözüm ortağı Climate Partner ile gerçekleştirdiği geniş kapsamlı çalışmalar sonucu 2021 yılına ait Kurumsal Karbon Ayak İzi raporunu, GHG (Greenhouse Gas) protokolüne uygun şekilde alan firma hem tüketicilerinin hem de kendisinin dünyaya bıraktığı karbon ayak izinisilmek için kolları sıvadı. Yenilenebilir Enerji kaynakları ve Sıfır Atık çalışmalarına çok daha önce start vererek dünyanın geleceğine katkı sağlayan firma,2030 yılına kadar Karbon Emisyonunu sıfıra indirmek hedefiyle çalışmalarına hız kattı.

“Sürdürülebilir DünYayla mottomuz doğrultusunda tüm operasyonlarımızda yenilenebilir enerji önemli bir yere sahip” diyen Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, şunları ifade etti: “Kurumsal Karbon Ayak İzimizi hesaplayarak, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı belirleme konusunda önemli bir adım attık. Bu çalışma, güçlü olduğumuz alanların yanı sıra karbon ayak izimizi azaltabileceğimiz noktaların belirlenmesi noktasındadeğerli sonuçlar ortaya koydu. Sürdürülebilir çevre başlığındaki çalışmalarımızda yenilenebilir enerji önemli bir yere sahip. Geçen yıl içinde tükettiğimiz elektrik enerjisinin önemli bir kısmını fabrikalarımızın çatılarına kurulu GES'lerden elde ettiğimiz yenilenebilir enerjiden sağladık. Ayrıca Sıfır Atık Belgesi'ne de sahibiz. Sürdürülebilir bir dünya için bugün olduğu gibi bundan sonra da bütün üretim proseslerimizde dünyaya bıraktığımız izden çok daha fazla değer üreterek Sürdürülebilir Dünyaya katkı sağlamaya devam edeceğiz.” .