DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanarya Adaları'nda Cumbre Vieja yanardağından çıkan lavlar denize yaklaştı
ABD’den Huawei CFO'sunun bırakılmasına ilişkin açıklama
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor
AB-Suudi Arabistan arasında ‘insan hakları’ diyalogu
Avustralya'nın pandemi macerası ve 3. Dünya Savaşı
Z kuşağı günlük kaç lirayla geçiniyor?
Avrupa Parlamentosu komitesi, Frontex bütçesinin bir bölümünün dondurulmasını istedi
Klasik otomobillerden mobilya üretip ihraç ediyor
Instagram, çocuklara özel projesini durdurdu
Türkiye'nin en doğusundaki 80 bin anti personel mayını temizlenecek
Diyanetten 'yapay et' açıklaması
Açık Kapı Politikası ve Suriyeliler
27 itirafçı, 220 FETÖ şüphelisinin ismini verdi
Avro olmadan da Avrupa'yı turlayabilirsiniz
Şanlıurfa'da biberden(isot) yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı

TIMETURK / EKONOMİ / Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

34 Dakika Önce
2021-09-27 22:26:39
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN