Yatırımcılara önemli uyarı! Kripto cüzdan seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Kripto paraları saklamak ve yönetmek için kripto cüzdan seçiminde dikkat etmeniz gereken noktalara birlikte bakalım.

Webrazzi'nin haberine göre; Cüzdan kelimesi, aslında para saklamayı çağrıştırsa da; kripto cüzdanlar kripto paralarınızı saklamaz. Kripto cüzdanları private key olarak bilinen özel anahtarlarınızı depolayarak, kripto paralarınızın sadece sizin erişiminize açık olmasını sağlar. Kripto paralarınız ise blockchain ağı üzerinde durur. Özel anahtarınızı kaybettiğiniz takdirde, kripto paralarınıza da erişimi kaybedersiniz.

Bu noktada soğuk ve sıcak cüzdan kavramlarından kısaca bahsetmekte fayda var. Soğuk cüzdan herhangi bir şekilde internete bağlanmayan çevrim dışı ve genellikle fiziksel cüzdanlardır. Sıcak cüzdanlar ise internete bağlıdır ve genellikle dijital bir ürün olarak karşımıza çıkar.

Soğuk cüzdan olarak bilinen donanım cüzdanlar, bilgisayarınıza taktığınız ya da Bluetooth ile bağladığınız sürücülerden oluşur. Soğuk cüzdanları bilgisayarınız ile ilişkilendirdikten sonra transfer işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Sıcak cüzdanlar ise şifrelerinizi iki adımlı şifreleme ile bir uygulamada, web sitesinde ya da bilgisayarınıza indirdiğiniz bir yazılımda saklar.

KRİPTO CÜZDANA GERÇEKTEN İHTİYAÇ VAR MI?

Aslında teknik olarak kripto para ile işlem yapmak için kripto cüzdanına ihtiyacınız yoktur. Günümüzde birçok borsa firması, kripto paraları borsa üzerindeki bir cüzdanda tutmanıza müsade eder.

Buna rağmen, kripto paraları saklama ihtiyacı için borsalardan faydalanma konusu genelde tartışılır. Kripto piyasasındaki bazı kişiler kripto paraları borsada tutmanın, birikiminizi potansiyel olarak saldırılara açık hale getirdiğini öne sürüyor. Bazı kişiler ise tanınmış ve güvenilir borsaların aldığı güvenlik önlemlerinin bu konuda yeterli olduğunu ifade ediyor.

Bununla beraber, cüzdan kullanımının, borsada yaşayabileceğini bazı durumların önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Örneğin borsalar, hesabınızda şüpheli hareketler gördüğü takdirde, hesabınızı dondurabilir.

CÜZDAN GÜVENLİĞİ: SICAK MI SOĞUK MU?

Bir kripto cüzdan almanın en öncelikli sebebi kripto yatırımlarınızı güvence altına almak istemektir. Dolayısıyla hangi cüzdanı tercih edeceğinize karar vermeden önce seçeneklerinizi iyi değerlendirmeniz gerekir. Burada akla gelen ilk soru sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan türlerinden hangisini seçmeniz gerektiği oluyor.

Soğuk cüzdanlar internete bağlı olmadığı için internet üzerinden gelebilecek olası saldırılardan korunmuş olur. Bu bağlamda, sıcak cüzdana kıyasla daha güvenli bir ortam sunuyor. Ancak internete bağlı olmadıkları için anlık olarak işlem yapmak zorlaşıyor. Bu anlamda kripto borsalarıyla yakından ilgilenecek kişilerin sıcak cüzdanları tercih etmesi olası.

Öte yandan fiziksel bir donanım olan soğuk cüzdanınızı kaybettiğinizde, kripto para birikiminizi tamamen kaybetmiş olursunuz. Kısacası; soğuk cüzdanlar güvenli olsa da borsada işlem yapmak için sıcak cüzdanları tercih etmeniz gerekir. Büyük miktarda kripto parayı uzun süre saklamayı planlayanların tercihi ise soğuk cüzdanlar olabilir.

DESTEKLENEN KRİPTO PARALAR VE ARAYÜZ

Bazı cüzdanlar yüzü aşkın kripto parayı desteklerken, bazıları yalnızca en yaygın kullanılan bir ya da iki kripto parayı destekliyor. Bu nedenle kripto cüzdanınızı seçmeden önce kripto para yatırımlarınızı nasıl gerçekleştireceğinizi planlamakta fayda var. Borsada kısa süreli alım ve satımlar yaparken hangi kripto paraları tercih edeceğinizi bilmek, cüzdan seçiminizi de etkileyecektir.

Ayrıca cüzdan seçiminde kullanıcı arayüzü de önemli bir etken. Kulanım kolaylığı sağlayan cüzdanlar, işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Özellikle uygulamaya giriş yaptığınızda, cüzdanı nasıl kullanacağınızı gösteren bir "intro" ya yer verilmesi de mühim.

KRİPTO CÜZDAN KOMİSYONLARI

Genellikle pek çok kişi cüzdan seçiminde düşük komisyon oranlarını önceliklendiriyor. Ancak komisyonlar, işlem yaptığınız kripto para birimine göre farklılık gösteriyor. Ayrıca işlemler esnasında daha hızlı hareket etmek için fazladan komisyon ödeme seçeneği sunan cüzdanlar da bulunuyor.

KRİPTO CÜZDANI NASIL ALINIR?

Alacağınız cüzdan eğer bilgisayarda ya da uygulamada çalışıyorsa, cüzdanı indirmeniz ya da yüklemeniz gerekir. Fiziksel cüzdan almayı tercih ediyorsanız, bir üreticinin ya da aracının sitesinden sipariş etmeniz yeterli. .