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TIMETURK / EKONOMİ / Yatırımcılar 10 şirketin hisselerini yakın takibe aldı

Yatırımcılar 10 şirketin hisselerini yakın takibe aldı

Merkez Bankası’nın faizle ilgili kararı, doların seyri, siyasi gerginlikler ve Türkiye'nin güney sınırındaki hareketlilik iç piyasaların dengesi etkilemeye devam ediyor.

2 Saat Önce
2021-10-26 19:58:54
Yatırımcılar 10 şirketin hisselerini yakın takibe aldı

Hükümetin öncelikleri arasında er alan ekonomide istikrarı yeniden tesis etmeye dönük girişimlerin kasım ayında somut olarak gündeme gelmesi bekleniyor. Ekonomistler, sürecin sağlıklı işlemesi için ilk adımda kurda istikrarın sağlanması, reel sektörün desteklenmesi, bankaların faiz politikalarında net olması gibi konuların göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Borsada yabancı payının yüzde 41.21'e kadar gerilediği de dikkate alındığında piyasaya para girişinin adresi olarak görünen BİST'te olan ilgiyi arttırıcı politikaların da kasımda gündeme alınması beklentisi hakim. Ekonomistler BİST'tin yeniden cezbedici bir yatırım alanı olacağını düşünürken şu tespitlerde bulunuyor: Yükselen enstrümanlar her zaman daha caziptir. BİST'te bu potansiyel var. Borsadaki 454 şirketin hisselerinden özvarlık kârlılığı, temettü verimi, hisse getirisi ve piyasa değerinde öne çıkan şirketler artık daha fazla takip edilecek. Şirketlerin özvarlık kârlılıklarının yüksek olması gözlenecek.

Fiyat istikrarı ve piyasada sakinleşme sağlanması halinde yatırımcılar gelecek vadeden güçlü şirketlere yönelecektir. Borsada yer alan şirketlerde özvarlık kârlılığı, temettü verimi, hisse getirisi ve piyasa değerinde öne çıkan ilk 10 şirket şunlar: Ford Otosan, Tofaş Otomotiv, Vestel Beyaz Eşya, Vestel, Doğuş Otomotiv, Brisa, Aksa, Jantsa Jant Sanayi, Sarkuysan ve Logo Yazılım. Yatırımcıların akıllı hareket etmeleri halinde kazanmamamaları diye birşey olamaz. BİST, yılın son iki ayında lokomotifi olan şirketlerle en cazip yatırım araçları arasında ilk üçte yer alacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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