DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiltere'de fatura isyanı! “İnsanlar ağlıyor…”
Putin’e itiraz eden Rus generaller
Lyon - Nice maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
TESK: KDV indiriminin fiyatlara yansımasını bekliyoruz
Sokakta tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
Galatasaray galibiyete hasret kaldı!
Uluslararası kamuoyunun sessizliği ve Yemen'de artan terör saldırıları
Yunanistan, Türk İHA'larına karşı İsrail'de 'çözüm' arıyor
Kredilere sıkı takip, fahiş fiyatlara karşı özel tim
Amsterdam'da ev sahiplerinin hayalleri boşa çıktı! Ceza yağdı
Kanada protestoları Avustralya’ya sıçradı: “Canberra Konvoyu”
Rusya ile ABD arasında denizaltı krizi
Yastık altı altınlar için yeni düzenleme; sistem nasıl işleyecek?
Bellona yatak ile tüm Türkiye'ye bi'zindelik bi'rahatlık
Erdoğan, BAE gazetesi için yazdı

TIMETURK / EKONOMİ / Yastık altı altınlar için yeni düzenleme; sistem nasıl işleyecek?

Yastık altı altınlar için yeni düzenleme; sistem nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele tedbirleriyle ilgili ekonomi paketini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-12 19:49:33
Yastık altı altınlar için yeni düzenleme; sistem nasıl işleyecek?

Paketin 3 ayağından biri olan Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılması amaçlanıyor. Peki sistem nasıl işleyecek?

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

thumbs_b_c_767352a3342f54576e05a481f019e93d

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi destek paketinin ayrıntılarını açıkladı.

thumbs_b_c_fd11aa8ec0be23e127264a17e45f1f42

Yeni paket; destek kredileri, yastık altı altın düzenlemesi ve enflasyonla mücadele adımlarını içeriyor.

thumbs_b_c_c71848ac261aa96c711d502e491eea7d

Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile yastık altı altınlar finansal sisteme dahil edilmesi ve vatandaşların risksiz bir kazanç elde etmesini amaçlıyor.

thumbs_b_c_71c84af935af10b1db815c4efe8d9c58

Buna göre; yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart'ta 81 ilde birer tane, 2022'de 1500 adet fiziki altn teslim noktası belirlenecek.

thumbs_b_c_5ba1259210102d5c6f2e8ba5ca6743b1

Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak.

thumbs_b_c_08ef6e8ef0ed4a60fe87644f158c39b1

Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.

thumbs_b_c_9b4eea9aabddf070183e1708b9f97623

Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile vatandaşlar risksiz bir kazanç sağlayacak.

thumbs_b_c_69a84dc88004e7f93b1d630cfd7ab385

Yatırılan altınlar fiziki olarak geri çekilebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş