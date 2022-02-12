Yastık altı altınlar için yeni düzenleme; sistem nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele tedbirleriyle ilgili ekonomi paketini açıkladı.

Paketin 3 ayağından biri olan Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılması amaçlanıyor. Peki sistem nasıl işleyecek?

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi destek paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Yeni paket; destek kredileri, yastık altı altın düzenlemesi ve enflasyonla mücadele adımlarını içeriyor.

Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile yastık altı altınlar finansal sisteme dahil edilmesi ve vatandaşların risksiz bir kazanç elde etmesini amaçlıyor.

Buna göre; yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart'ta 81 ilde birer tane, 2022'de 1500 adet fiziki altn teslim noktası belirlenecek.

Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak.

Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.

Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile vatandaşlar risksiz bir kazanç sağlayacak.

Yatırılan altınlar fiziki olarak geri çekilebilecek. .