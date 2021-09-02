Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Bir süre öne koronavirüs teşhisi konulan Mustafa Selim Yaşar tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan Yaşar Holding Türk özel sektörünün gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Yaşar Holding kimin? Yaşar Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Bir süre öne koronavirüs teşhisi konulan Mustafa Selim Yaşar tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan Yaşar Holding Türk özel sektörünün gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Yaşar Holding kimin? Yaşar Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Yaşar Holding Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biridir. Bir çok alanda faaliyette bulunan Yaşar Holding Türk ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Yaşar Holding geniş bir şirketler topluluğudur. Peki Yaşar Holding kimin? Yaşar Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Yaşar Holding kimin?

Temelleri 1927 yılında açılan “Durmuş Yaşar Müessesesi”ne dayanan Yaşar Topluluğu bugün, 21 şirketi 25 fabrika ve tesisi, 2 vakfı ve 7500 çalışanı ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı, paydaşlarına değer yaratmayı sürdürüyor.

Gıda, içecek ve boya başta olmak üzere turizm, temizlik kağıdı, dış ticaret ve enerji gibi sektörlerde varlığını sürdüren, sektörlerinin kurucusu ve öncüsü olan şirketleriyle büyümeye devam eden Yaşar Topluluğu, köklerinden aldığı güçle tüm paydaşlarına daha iyi bir yaşam sunmak için çalışıyor.

Mustafa Selim Yaşar Yönetim Kurulu Başkanı

Emine Feyhan Yaşar Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İdil Yiğitbaşı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cengiz Erol Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Gökoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Aktaş Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Semerciler Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Holding kurucusu kim?

Yaşar Holding, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler topluluğu. Holding'in kurucusu Selçuk Yaşar, iş hayatına İzmir'de başlamıştır. Yaşar Holding A.Ş. 1945'te kurulmuştur

1945 yılında kurucusu Selçuk Yaşar'ın boya sektöründe yatırımları ile faaliyete başladı. 1954 yılında Durmuş Yaşar, oğlu Selçuk Yaşar'ın öncülüğü ve gayretiyle ilk boya üretim tesisini İzmir Bornova'da kurdu ve DYO markası da bu yılda doğdu. 70'li yıllara kadar büyümesini derinlemesine boya sektöründe devam ettiren Topluluğa; zamanla bünyesine gıda, içecek ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler katıldı.

Yaşar Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Ülke ekonomisindeki gelişme doğrultusunda, ülkenin ve özellikle faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak boyanın yanında; gıda, kâğıt, gübre, içecek, bira-su, turizm ve dış ticaret gibi birçok sektöre de yatırım yapıldı. Bu yıllarda söz konusu sektörlerdeki pek çok ilk de gerçekleştirildi.

- İlk Mikronize Maden Tesisi

- 1965 İlk Matbaa Mürekkepleri Üretimi

- 1968 İlk Özel Sektör Bira Fabrikası, Türk Tuborg

- 1968 1100 Yataklı İlk Turizm Tesisi, Çeşme Altın Yunus

- 1974 İlk Özel Sektör Süt Fabrikası, Pınar Süt

- 1975 İlk Özel Sektör Kompoze Gübre Fabrikası, Ege Gübre

- 1978 İlk Özel Sektör Kağıt Fabrikası, Viking Kağıt

- 1982 İlk Kaynak Suyu Şişelemesi, Pınar Su

- 1984 İlk Kültür Balığı Tesisi, Pınar Deniz

- 1985 İlk Özel Sektör Entegre Et Tesisi, Pınar Et

2007 yılında, gönüllülüğün esas olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine katılan Yaşar Holding, Türk özel sektörünün gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.