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TIMETURK / EKONOMİ / Yaş üzüm ihracatı yüzde 36 arttı

Yaş üzüm ihracatı yüzde 36 arttı

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 118 milyon dolardan 160 milyon dolara yükseldi.

1 Saat Önce
2021-11-09 22:14:13
Yaş üzüm ihracatı yüzde 36 arttı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yazılı açıklamasında, Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde 60 bin üreticinin 1 milyon 100 bin dönüm bağ alanlarında sultani üzüm üretimi yaptığı belirtti.

Salgın döneminde taze üzüme talep artışı olduğunu ve Türkiye'nin 2020 yılında 158 milyon dolarlık taze üzüm ihracatı yaptığını bildiren Uçak, şunları kaydetti:

"2021 yılının 10 aylık döneminde 2020 yılı toplam ihracat rakamını geride bıraktık. Türkiye'nin sofralık taze üzüm ihracatı 2021 yılının 10 aylık zaman aralığında yüzde 36'lık artışla 118 milyon dolardan 160 milyon dolara çıktı. Sultani üzüm, taze üzüm ihracatının yüzde 78'ini tek başına temsil etti. 2021 yılı için belirlediğimiz 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarılı tablonun ortaya çıkmasında büyük emekleri olan üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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