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Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı
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TIMETURK / EKONOMİ / Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı

Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmesinin yıllık 270 saat fazla mesai ücretinin, ücret içinde olduğuna dair hükmün geçerli kabul edilemeyeceğine karar verdi.

2 Saat Önce
2021-09-09 08:42:17
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı

22 yıl teknik müdür olarak çalıştığı şirketten ayrılan mühendis, İş Mahkemesi'ne başvurarak son net ücretinin 4.950 TL olduğunu, aldığı ücretlerin bir kısmının fazla mesai ücreti olarak gösterildiğini öne sürdü.

Fazla mesai yapmasına rağmen ücretinin ödenmediğini, fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları olduğunu ileri sürdü.

Mahmeme alacaklarının kısmen kabulüne karar verildi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Bölge Adliye Mahkemesi yılda 270 saat fazla çalışma süresini, hesaplanan fazla çalışma süresinden tenzil etmiştir.

Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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