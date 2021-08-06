Yargıtay'dan yıllık izinde 'cumartesi' kararı

Yargıtay, çalışanları ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izinlerde cumartesi gününün izinden sayılıp sayılmayacağı belli oldu. Karar, işçinin iş sözleşmesinde yer alan hükme bağlı olacak.

Yargıtay, çalışanları ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izinlerde cumartesi gününün izinden sayılıp sayılmayacağı belli oldu. Karar, işçinin iş sözleşmesinde yer alan hükme bağlı olacak.

Haftada 5 gün çalışılan iş yerlerinde cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak mı?

Yargıtay bu konuda çalışanlara uyarı niteliğinde bir karar aldı:

"Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde "hafta tatili" olarak belirtilmeli."

Yargıtay işvereni haklı buldu

Karar bir işçinin işverenine açtığı dava ile netleşti.

İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi.

İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı.

Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi. Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.

"Sözleşmede hafta tatili olarak belirtilmişse cumartesi için ücret ödenir"

İş sözleşmesinde cumartesi ve pazar günleri “hafta tatili” olarak belirlenmişse, yıllık izin sürelerine dahil edilmeyecek.

7 gün tatil yapan işçi yıllık izin süresinden 5 gün kullanmış olacak, cumartesi ve pazar ücretleri ödenecek. Haftada 6 gün çalışılan iş yerlerinde sadece pazar günleri yıllık izin süresinden düşülecek.

Kaynak: TRT Haberi

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