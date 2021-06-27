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Yargıtay'dan kirada pandemi indirimine vize

Bursa ve Ankara’da iki esnaf pandemi şartları nedeniyle kira indirimi talebinde bulundu. Ankara ve Bursa bölge adliye mahkemelerinden bir ‘hayır’ bir ‘evet’ kararı çıkınca Yargıtay 3. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yargıtay, indirimin yapılmasının mümkün olduğuna hükmetti.

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27.06.2021 09:47:34
Yargıtay'dan kirada pandemi indirimine vize

Bursa ve Ankara'da iki esnaf pandemi şartları nedeniyle kira indirimi talebinde bulundu. Ankara ve Bursa bölge adliye mahkemelerinden bir ‘hayır' bir ‘evet' kararı çıkınca Yargıtay 3. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yargıtay, indirimin yapılmasının mümkün olduğuna hükmetti.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kirada pandemi indirime vize verdi. Ankara ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri'nden (BAM) pandemi gerekçesiyle kira indirimi yapılması konusunda bir ‘hayır' bir ‘evet' kararı çıkınca, yasa gereği devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi uyuşmazlığı çözdü. Yargıtay, şartları oluştuğunda ihtiyati tedbir kararıyla kirada pandemi indirimi yapılmasının mümkün olduğuna hükmetti. Yargıtay, böylece kira sözleşmesinin çökmesinin ve uyarlama davası sonucu verilecek kararın işlevsiz kalmasının önleneceği, mağduriyetlerin de önüne geçileceğine vurgu yaptı. Bu karar, Türkiye çapında yeni ve kritik içtihat niteliği taşıyor. Yargıtay, kararın bir örneğinin tüm BAM'lara iletilmek üzere Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine de karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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