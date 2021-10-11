DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?

TIMETURK / EKONOMİ / Yapılandırmada ilk taksit bu ay

Yapılandırmada ilk taksit bu ay

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine giden 5 milyon 804 bin 861 mükelleften taksitlendirme seçeneğini seçenler, ilk taksit ödemesini bu ayın sonuna kadar yapacak.

3 Gün Önce
2021-10-11 22:39:45
Yapılandırmada ilk taksit bu ay

152 milyar 663 milyon liralık alacağın yapılandırıldığı sürecin ardından ekim ayının ilk haftasına kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartıyla interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş