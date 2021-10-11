Yapılandırmada ilk taksit bu ay

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine giden 5 milyon 804 bin 861 mükelleften taksitlendirme seçeneğini seçenler, ilk taksit ödemesini bu ayın sonuna kadar yapacak.

152 milyar 663 milyon liralık alacağın yapılandırıldığı sürecin ardından ekim ayının ilk haftasına kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartıyla interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

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