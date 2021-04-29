Yapı Kredi, tüm çalışanlarına veri okuryazarlığı eğitimi veriyor

Yapı Kredi, tüm çalışanlarına veri okuryazarlığı konusunda eğitim verecek.

Yapı Kredi, tüm çalışanlarına veri okuryazarlığı konusunda eğitim verecek.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, veri ve analitiğin dijital dünyanın temel bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu yıl ilk kez düzenlenen Kurumsal Zeka Günü etkinliğinde duyurulan veri okuryazarlığı eğitimiyle Yapı Kredi, tüm çalışanlarına yatırım yapacak.

Her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada, işlerin çoğunun ayrılmaz bir parçası haline gelen veri okuryazarlığı eğitimiyle Yapı Kredi, verinin en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Bu eğitimler sayesinde Banka'nın tüm birim ve seviyelerindeki çalışanlarını geleceğin bankacılığına hazırlayacak olan Yapı Kredi, çalışanlarının veriye aynı perspektiften bakmasını ve ortak bir veri diliyle konuşulmasını da sağlayacak.

- 'Geleceğin bankacılığını tüm çalışanlarımızla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi COO'su Cahit Erdoğan, Yapı Kredi'nin sektördeki güçlü konumunu, kurum kimliğinin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhuna borçlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Halihazırda dijitalleşen dünyada salgın, bu konuda çarpan etkisi yarattı. Hayatı kolaylaştıran teknolojiler daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlandı. Bu anlamda günümüzde hayatın sınırlarını kaldıracak çözümler üretebilmek için veriyi daha etkin ve daha doğru kullanmamız gerekiyor. Teknolojiyi tüm süreçlerine adapte etmiş bir banka olarak, veriyi en etkin şekilde kullanabilmek için tüm çalışma arkadaşlarımıza veri okuryazarlığı eğitimi vereceğiz. Sadece teknolojik ürün ve hizmetlerimizle değil, tüm çalışanlarımızla geleceğin bankacılığına hazırlanıyoruz. Bu eğitimler sayesinde geleceğin bankacılığını bugünden inşa etmek konusunda hızımıza hız katacağımıza inanıyoruz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.