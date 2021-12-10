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TIMETURK / EKONOMİ / Yapı Kredi 'SWIFT Go' projesine dahil oldu

Yapı Kredi 'SWIFT Go' projesine dahil oldu

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, 'SWIFT Go ile bireysel müşterilerimizin yurt dışı para transferi işlemi ile işletmelerin dış ticarette gerçekleştireceği ödeme işlemleri için hızlı, güvenli ve öngörülebilir bir deneyim sunuyoruz' dedi.

3 Saat Önce
2021-12-10 20:28:13
Yapı Kredi 'SWIFT Go' projesine dahil oldu

Yapı Kredi, SWIFT ile ortak gerçekleştirilen SWIFT Go projesinde yer aldı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 9 pilot bankanın dahil olduğu SWIFT Go ürünü ile 10 bin dolar ve 10 bin avroya kadar Swift Transfer İşlemleri'nde alıcıya net ve hızlı bir şekilde ödenmesi sağlanacak. Ayrıca, sabit muhabir masrafı ile işlem yapabilme avantajı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, hayata geçirdikleri ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatlarındaki sınırları kaldırdıklarını, kurum kimliklerinin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhlarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran zamanın ötesinde uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Erdoğan, 'Yapı Kredi olarak uluslararası para transferlerinde ödemelerin hızlı, hatasız gerçekleştirilmesi ve işlemlerin anlık takip edilebilmesine yönelik yenilikçi uygulamaları SWIFT ile yakın iş birliği içinde müşterilerimize sunuyoruz. Çok kısa bir süre önce uygulamaya aldığımız SWIFT Prevalidation sayesinde bu sisteme dahil olan bankalara yapılan ödemelerde işlem öncesinde alıcı isminin ve hesap numarasının kontrolü sağlanıyor.' ifadelerini kullandı.

SWIFT Inbound Tracking uygulaması ile müşterilerine gelecek olan bedellerle ilgili gönderici bankadan işlem yapıldığı andan ödeme gerçekleşene kadar geçen her aşamada bilgi verdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

'Bu hizmetlerimize ilave olarak müşterilerimize SWIFT Go ürününü sunuyoruz. Yapı Kredi olarak, ürüne dahil olan dünyanın önde gelen lider bankaları arasında olmaktan son derece mutluyuz. SWIFT Go ile bireysel müşterilerimizin yurt dışı para transferi işlemleri ile işletmelerin dış ticarette gerçekleştireceği ödeme işlemleri için hızlı, güvenli ve öngörülebilir bir deneyim sunuyoruz. Böylece sınır ötesi para transferi işlemlerinde, hızlı ve uygun maliyetli olarak müşterilerimizi ayrıcalıklı bir hizmetle buluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak vererek onlar için en iyi çözümleri öncü olarak sunmaya devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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