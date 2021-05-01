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Yapı Kredi'nin podcast kanalının konuğu Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu oldu

Yapı Kredi'nin çeşitli sektörlerden ve alanlardan uzmanları dinleyicilerle buluşturan podcast kanalına roket bilimci Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu konuk oldu.

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01.05.2021 12:25:51
Yapı Kredi'nin podcast kanalının konuğu Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu oldu

Yapı Kredi'nin çeşitli sektörlerden ve alanlardan uzmanları dinleyicilerle buluşturan podcast kanalına roket bilimci Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu konuk oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, ilk roketlerin icadının yanı sıra ABD ve Rusya arasındaki rekabetle başlayan uzaya gidiş serüveninin hem tarihi hem de geleceği konuşuldu.

Roketlerin tarihi ile başlayan konuşmada, roketçilik alanında her şeyin Konstantin Tsiolkovski adında bir Rus matematik öğretmeniyle başladığı ancak pratik roketçiliğin ilk olarak Almanya ve ABD'de ortaya atıldığı belirtildi.

Pek çok sektör ve alanda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan 'Geleceği Konuşalım' podcast kanalı; Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan