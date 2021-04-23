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Yapı Kredi Leasing’den KOBİ’lere özel iki yeni kredi anlaşması

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, 'Sağladığımız 30 milyon dolarlık kaynakla, salgının KOBİ’lerimizin üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz' dedi.

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23.04.2021 21:00:11
Yapı Kredi Leasing’den KOBİ’lere özel iki yeni kredi anlaşması

Yapı Kredi Leasing, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile iki yeni Dünya Bankası kaynaklı kredi anlaşmasına imza atarak sektöründe bu kredileri kullanan ilk kurum oldu.

Yapı Kredi Leasing'in açıklamasına göre, sağlanan iki kredi de KOBİ'leri desteklemek amacıyla kaynak olarak kullanılacak.

'Acil Durum Şirket Desteği Kredisi' olarak imzalanan 30 milyon dolar tutarındaki kredi, koronavirüs salgınından etkilenen ve salgının ekonomik etkilerine uyum sağlamayı amaçlayan KOBİ'lerin finansmana erişimini sağlamak için kullandırılacak. 35 milyon avro tutarındaki “Kayıtlı İstihdam Yaratma Kredisi” ise Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılması amacıyla, proje kapsamındaki 24 ilde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ayrılacak.

- KOBİ'lere dev kaynak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, ülke ekonomisine her şartta daima destek olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Yapı Kredi Leasing olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. KOBİ'lerimizin ülke ekonomisi için öneminin farkındayız. Bunun için çalışmalarımızda KOBİ'lere ve Anadolu'ya daha fazla odaklanıyor, onlar için daha fazla değer yaratmaya gayret ediyoruz.

Son olarak sağladığımız 30 milyon dolarlık kaynakla, salgının KOBİ'lerimizin üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Yine ülkemizin istihdamına katkıda bulunmak adına 35 milyon avroluk kaynağı yurdun dört bir yanındaki KOBİ'lerle buluşturacağız. İstihdamı ve üretimi yaratan, ekonominin bel kemiği olarak gördüğümüz KOBİ'lere daha fazla finansman yaratacak olmaktan ötürü çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerin yanında yer alarak ülke ekonomisine destek ara vermeden devam edeceğiz'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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