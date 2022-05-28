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Yapı Kredi 'cumartesi uygulaması'ndan vazgeçti

Yapı Kredi Bankası, Cumartesi günü açık olacağı pilot uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

52 Dakika Önce
2022-05-28 12:58:52
Yapı Kredi 'cumartesi uygulaması'ndan vazgeçti

Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi vererek Şaşkınbakkal şubesinin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Ancak kısa bir süre sonra banka bu uygulamadan vazgeçtiğini açıklandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bu hafta Cumartesi günü tam gün olarak çalışacak ilk pilot banka ise Yapı Kredi olacaktı. Ancak banka bu uygulamadan vazgeçtiğini duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Şaşkınbakkal şubesinin Cumartesi günü açık olacağı pilot uygulama iptal edildi ve şube bugün açılmadı" şeklinde ifade edildi. .

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