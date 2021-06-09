DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ermeni şarabıyla 'barış anlaşması'
Dünyada bir ilk! El Salvador'dan ''Bitcoin'' kararı
Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi
Analiz: Varlık alımında eylül öne çıkıyor
Sağlıkla ilgili sağlıksız tartışmalar
Zelenskiy'den Donbas’taki askerlere ziyaret
İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi
İnventram'dan Türk girişimi Augmency'ye yatırım
Kiğılı’dan yeşil moda anlayışı ile yenilenebilir koleksiyon
Rönesans Holding'in 'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarı yoğun ilgi gördü
Turkcell sürdürülebilir çevre projeleriyle doğaya değer katıyor
SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama:
THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı
Kuveyt Türk, FCI'ya üye oldu

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları, daha sürdürülebilir bir dünya umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şarkı seslendirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 20:01:12
Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları, daha sürdürülebilir bir dünya umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şarkı seslendirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlikle ilgili farklı alanlarda pek çok çalışma yürüten Yapı Kredi, çocuklarla birlikte özel bir projeye imza attı.

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları, daha sürdürülebilir bir dünya umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi.

Yapı Kredi'nin değerlerinden alınan ilhamla söz ve bestesi hazırlanan “Doğa Benim Geleceğim” şarkısını, 6-14 yaş arasındaki Yapı Kredi çalışanlarının çocukları seslendirdi. Bu şarkı, salgın şartları nedeniyle telefonla alınan ses ve video kayıtlarının stüdyo ortamında son haline getirilmesiyle hazırlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş