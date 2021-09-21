Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri genç tiyatroculara destek oluyor

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, genç sanatçıları destekleyerek Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, genç sanatçıları destekleyerek Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, Türk tiyatrosunun gençlerin gayretleriyle yükselmesine olanak tanıyan Afife Tiyatro Ödülleri, Yapı Kredi'nin Türk Eğitim Vakfı'nda oluşturduğu burs fonu aracılığıyla tiyatro alanında eğitim almış ve yüksek lisans eğitimini bu alanda yapmak isteyen 10 öğrenciye burs sağlıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı için 6 Ekim'e kadar sürecek yüksek lisans burs başvurularında adaylar, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından seçiliyor. Burs ile ilgili tüm detay ve koşullara Afife.org adresinden ulaşılabiliyor.

Türk Eğitim Vakfı ile oluşturulan burs fonu sayesinde, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.