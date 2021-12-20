Yapay zekaya tuvalet kağıdının geleceğini sordular Cevap: Dolar dursa bile tuvalet kağıdı fiyatları durmayacak

Yapay zekanın hesaplamalarına göre, tamamen dolarla ithal edilen selülozdan üretilen tuvalet kağıdı fiyatı 1 yılda yüzde 86 arttı. 1 rulosu 1.2 TL’den 2.2 TL’ye çıkan tuvalet kağıdında en çok 32’li rulo satılıyor. Döviz sabit kalsa bile tuvalet kağıdı fiyatının bir süre daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

Yapay zekâ tabanlı yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People'ın yaptığı analiz, döviz sabit kalsa bile tuvalet kağıdı fiyatının bir süre daha artmaya devam edeceğini gösteriyor. REM Insert Ürün Müdürü Yiğit Özer, Rem Insert ürünüyle ‘indirim broşürlerinin' takibini yaparak, sonuçlarını web tabanlı, gerçek zamanlı yapay zeka altyapılı bir portal üzerinden sunduklarını söylüyor. Yiğit Özer, REM Insert verileriyle son dönemde fiyatı hızla yükselen tuvalet kağıdındaki promosyon ve fiyat artışlarını analiz ettiklerini belirtiyor. REM People'ın analizi söz konusu ürün grubundaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiyi şöyle açıklıyor:

İNDİRİMLİ FİYATI ASLINDA GERÇEK FİYATI

“Tuvalet kağıdı kategorisi fiyatlama stratejisi olarak ‘High-Low' metoduyla satılıyor. Yani ürünlerin raf fiyatı üretici tarafından hedeflenen satış fiyatının üzerinde oluyor. Ürünler düzenli bir şekilde sık sık indirimli olarak satışa sunuluyor. Toplam satış hacminin yüzde 90'ından fazlası (market markaları hariç) promosyonlu satışlardan elde ediliyor. Yani tuvalet kağıdının indirimli fiyatları aslında gerçek satış fiyatları oluyor.

EN UCUZU 32'Lİ RULO

Promosyonlu satışların yarısından fazlası 32 rulo ürünlerde gerçekleşiyor. Bunun sebebi; ambalaj ve lojistik gibi maliyetler düşünüldüğünde, en hesaplı rulo başına fiyatın bu ürünler için sağlanması.

BİR YILDA YÜZDE 86 ARTTI

32 rulo tuvalet kağıdı promosyonları incelendiğinde Aralık 2020 için ağırlıklı ortalama fiyat 38.4 TL (Rulo başına ortalama fiyat 1.2 TL) seviyesindeydi. Takip eden 12 aylık periyodun sonunda bugün fiyat seviyesi 32 rulo için Aralık 2020'ye kıyasla yüzde 86'lık artışla 71.4 TL (Rulo başına ortalama fiyat 2.2 TL) seviyesine kadar yükseldi.

ARTIŞLAR HENÜZ FİYATLARA YANSIMADI

Promosyon dünyasının yüzde 70'ini ve üzerinde oranını oluşturan 4 ana marka incelendiğinde henüz markaların son dönemdeki döviz kuru değişikliklerini satış fiyatlarına bütünüyle yansıtmadığı görünüyor. Ancak bu markaların da fiyat artışı yapması kaçınılmaz görünüyor; zira selülozun neredeyse tamamı döviz ile ithal ediliyor.

ARTIŞLAR ARALIK'TA HIZLANACAK

Aralık 2020 tarihinde 7.43 TL seviyesinde olan döviz kuru Ekim 2021 tarihine kadar yüzde 30 artış gösterirken, Kasım 2021 tarihinde bu oran yüzde 80, 17 Aralık itibariyle ise yüzde 126 seviyesinde. Aralık 2020 - Aralık 2021 periyodlarını kıyaslandığında, dolar kurundaki artışın (%126.6), 1 rulo tuvalet kağıdı fiyatına direkt olarak (%95) yansıdığını gözlemliyoruz. 1 Rulo tuvalet kağıdının ağırlıklı ortalama fiyatı döviz kuru ile oldukça paralel hareket ederken; Kasım ayındaki ani döviz kuru artışının (Dolar/TL - Ekim'21: 9.60, Kasım'21: 13.47) tuvalet kağıdı fiyatlarına yansımasını Aralık ayında görmeye başlıyoruz.

DÖVİZ DURSA BİLE FİYATI ARTACAK

Dolar/TL'nin de enflasyon etkisi altında olmasıyla selüloz fiyatları dolar cinsinden de yükseldiği için; sadece dolar/TL kuru ile değil, mutlak olarak da artış bir fiyat artışı söz konusu. Bu bağlamda kur stabilize olsa dahi fiyatlar bir süre daha artmaya devam edecek gibi görünüyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.