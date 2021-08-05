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'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
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'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu Bloomberg HT'ye orman yangının rezervasyonları olumsuz etkilediğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-08-05 17:47:06
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

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Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu orman yangınlarının bölgedeki otel rezervasyonlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Karcılıoğlu yeni rezervasyon gelmediğini belirtti.

Karcılıoğlu, “Rezervasyonlar bıçak gibi kesildi. Yeni bir rezervasyon yok. Tatilini bitirenler döndüler, bazıları da erkek kesip döndü. Yerli turizmle ayakta kalmaya çalışıyorduk. Yabancı turist yok denecek kadar az. Otelcilerin pandemiden dolayı kaybettiklerini çıkarttıkları bir ortam vardı o da bu yangınla, beraber beklentilerin dışında bıraktı bizi” dedi.

Yangınlarla beraber “Rezervasyon iptali yok ama rezervasyon yok” diyen Karcılıoğlu, “Rezervasyon alacağımız aylar Temmuz- Ağustos ayları idi. Ağustos'a da girdik. En azından Rusya'dan Türki Cumhuriyetlerden bir nebze geliş bekliyorduk. Yangınlar nedeniyle onlar durdu” diye belirtti.

Karcılıoğlu ayrıca İngiltere'nin Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye alınmasının sürpriz olmadığını da ifade etti.

Karcılıoğlu, “Pandemiyle birlikte bize turist ihraç eden başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri çok güzel krizi fırsata çevirdiler. Bize de çok güzel oyun oynadılar başta Yunanistan olmak üzere pandemiyi örnek göstererek önce bir aşı pasaportu ile başladılar. Türkiye'ye devre dışı bırakmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.

BloombegHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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