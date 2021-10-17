Yalova gemici ülkelere gemi satıyor; ihracat yüzde 53,5 arttı

Türkiye'nin gemi ve yat sektörüne büyük katkı sağlayan Yalova'nın bu sektördeki 9 aylık ihracatı 378 milyon 582 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin gemi ve yat sektörünün 9 aylık ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Yalova'dan gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-eylül döneminde gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7,1'lik artışla 921 milyon 859 bin dolardan 987 milyon 213 bin dolara ulaştı.

Sektör dış satımının yarısını karşılayan İstanbul'un 2020'nin 9 ayında 600 milyon 261 bin doları gören ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 19,1'lik düşüşle 485 milyon 865 bin dolara geriledi. İstanbul, Türkiye'nin toplam gemi ve yat ihracatından yüzde 49,21 pay aldı.

İstanbul'u sektörel anlamda yakından takip eden Yalova'nın ocak-eylül dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 53,5 artışla 246 milyon 675 bin dolardan 378 milyon 582 bin dolara çıktı. Yalova'nın, sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 38,34 olarak gerçekleşti.

Aslan payı Norveç'in

Sektör, ocak-eylül döneminde en fazla ihracatı İskandinav ülkelerinden Norveç'e gerçekleştirdi. Norveç'e 9 aylık dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,1'lik yükselişle 213 milyon 989 bin dolardan 325 milyon 460 bin dolara çıktı.

Bu ülkeyi, yüzde 20'lik artış ve 79 milyon 324 bin dolarla Malta, yüzde 706'lık artış ve 56 milyon 889 bin dolarla Fransa takip etti.

"Tersanelerimiz Rusya için de gemiler inşa etmeye başladı"

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi Müdürü Ayhan Kayatürk, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle geçen yıl uluslararası dolaşımda kısıtlamalar olduğunu hatırlattı.

Tersanelerde de salgınla ilgili sıkı tedbir aldıklarını ve bu nedenle üretim hızının biraz yavaşladığını aktaran Kayatürk, "Bu duruma rağmen Türkiye geneli gemi ve yat ihracatı 1 milyar 375 milyon dolar gibi bir rakamla başarılı bir şekilde tamamlanmıştı. Bu yıl hem uluslararası dolaşım sorunu azaldı hem de biz Kovid-19 tedbirlerine rağmen çalışma hızımızı korumayı öğrendik, tecrübe kazandık. Dolayısıyla bu sene çok daha fazla üretiyoruz. İlk 9 ayda yüksek oranda bir artış sağladık. Yıl sonu itibarıyla da geçen seneki toplam ihracat rakamımızı geçebileceğimizi öngörüyoruz. Buradan özellikle sağlık ekiplerimizin, mobil aşı ekiplerimizin gelip tersanelerimizde yerinde hizmet vermesi bütün işçilerimizi üretim hızını düşürmeden aşılamaları çok faydalı oldu." diye konuştu.

Kayatürk, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Yalova'nın gemi ve yat ihracatında çok büyük bir yükselme görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye gemi-yat ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını Yalova'nın üretip ihraç ettiğini görüyoruz. Bizim gemi üretip ihraç ettiğimiz ülkeler, dünyanın denizcilik anlamında önde gelen ülkeleri. Genelde Kuzey Avrupa ülkeleri. Bunların da başında Norveç geliyor. Tersanelerimiz yakın dönemde Kuzey Avrupa ülkelerine ilave olarak Rusya'dan da sipariş almaya, Rusya için de gemiler inşa etmeye başladı." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.