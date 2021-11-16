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Yalova'da üretilip Rusya'ya teslim edildi

Yalova'da üretilen ve dünyanın en büyük balıkçı gemileri arasında yer alan Georgiy Meshcheryakov Rusya'ya teslim edildi.

1 Saat Önce
2021-11-16 23:37:55
Yalova'da üretilip Rusya'ya teslim edildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde üretilen, süper fabrika balıkçı gemisi Georgiy Meshcheryakov'u Rusya'nın JSC `Okeanrybflot` şirketine teslim edildi.

108,2 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki gemi, boyutu ve özellikleri ile dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alıyor.

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Okhotsk Denizi'nde balık avlamak üzerine inşa edilen gemi, 4 bin 700 metreküp toplam kargo ambarı kapasitesi ile günde 450 metrik ton ürünü dondurabiliyor. 11 ay boyunca denizde avlanma yapabilen Georgiy Meshcheryakov 2 yılda tamamlandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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