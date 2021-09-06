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TIMETURK / EKONOMİ / 'Yağmur' ismiyle tescillenen yeni arpa çeşidi

'Yağmur' ismiyle tescillenen yeni arpa çeşidi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yeni arpa çeşidi 'Yağmur', verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

2 Saat Önce
2021-09-06 16:44:20
'Yağmur' ismiyle tescillenen yeni arpa çeşidi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, birçok tohum ıslah çalışmasıyla ülke ekonomisi ve tarımsal üretime önemli katkı sunmaya devam ediyor.

Bölgenin tarımsal özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş ürün gruplarında araştırmalar yapan Enstitü, Trakya'da geniş alanlarda ekimi yapılan çeltik, ayçiçeği, buğday ve arpa bitkilerinde ıslah ve adaptasyon çalışmaları yürütüyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bugüne kadar pek çok çeşidin Enstitü tarafından geliştirildiğini söyledi.

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Tülek, verim açısından yüksek, hastalıklara dayanıklı bir arpa çeşidinin daha nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescil edilerek Türk çiftçisinin hizmetine sunulduğunu belirtti.

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İki sıralı, soğuğa dayanıklılığı güçlü, kardeşlenme (bir tohumdan birden çok sapın çıkması) kapasitesi yüksek olan arpa çeşidine "Yağmur" ismini verdiklerini ifade eden Tülek, "Yeni geliştirilen arpa çeşidimiz, kalite değeri açısından üst düzeyde bir ürün. İki sıralı olan ürünün adaptasyon kabiliyeti de oldukça iyi, ayrıca 'Yağmur' gerek arpa yaprak lekesi olsun gerek yaprak çizgi hastalığı olsun hastalıklara karşı da çok toleranslı gözüküyor. Verim potansiyeli de uygun koşullarda dekara 700-800 kilogram civarında. Yeni arpa çeşidinin bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

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Yeni arpa çeşidine yağmur gibi bereketli olsun diye "Yağmur" ismini verdiklerini dile getiren Tülek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ülke ekonomisine ve Türk çiftçisine hizmete devam edeceğini söyledi.

Tülek, "yağmur" çeşidini ekmek isteyen çiftçilerin tohumu Enstitüden ya da tohum üretimi yapan firmadan temin edebileceklerini sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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