Yabancıya konut satışındaki iptaller krize sebep oldu

Yabancıya konut satışındaki iptaller ve değerlemelerden kaynaklanan sorunlar için komisyon kurulmasına karar verildiği öğrenildi

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre gayrimenkul değerleme sektörüne yönelik düzenleme sonrası yabancıya yapılan konut satışlarında iptallerin sözkonusu olduğu belirtildi.

Habere göre sorunu masaya yatırmak için yeni bir komisyon kurulmasına karar verildi.

STK'lar, SPK ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumların yer alacağı komisyonda emlak sektörünün değerleme şirketleriyle yaşadığı sıkıntılar ve anlık müdahale için yeni bir sistem kurulması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan komisyon toplantısında hem değerleme sektörü hem de yabancıya konut satışı yapan emlak sektörünün sorunlar masaya yatırılacak.

“Sektörde ciddi krizlere sebebiyet verdi”

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Ömer Faruk Akbal, komisyonla ilgili detaylarını Bloomberg HT'ye anlattı. Akbal “Sektör olarak bir araya geldik ve bir komisyon kurmaya karar verdik. Bu sahada yaşanan problemlerin çözümüne yönelik öneri geliştirmeye çalışacağız. Sahada yaşanan problemlere hızlıca müdahale etmeye çalışacağız.” dedi

Yabancıya konut satışlarında ciddi sorunların yaşandığını dile getiren Ömer Faruk Akbal, “Sektörde ciddi manada bir kriz yaşanıyor. Ama bunun isteyerek yapılmadığını biliyoruz. Biz de aldatılma, dolandırılma olayları yaşanmasın istiyoruz. Ama ortaya konan yöntem ve sonuçlar itibarıyla sektörde daha da derinleşen bir krize sebebiyet verdi. Şimdi ise bu komisyonla birlikte sorunları çözeceğimize inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

“Süreç A'dan Z'ye değerleme altına alındı”

Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, tüm STK'lar ve kamu kurumlarının komisyondan önce biraraya gelerek tüm sorunları masaya yatırdıklarını söyledi.

Hakan Bucak “Toplantıda bütün bu değerleme tekniklerinden tutun sürecin tapu işleme sürecine kadarki tüm detayları masaya yatırıldı. Ortaya çıkan sonuçlardan bahsedildi. Yaşanan süreç A'dan Z'ye değerleme altına alındı. Çıkan karar da şu: Her dernekten bu konudaki oyuncular yani bir geliştirici bir aracı firma ve bir değerleme firmasından oluşan komisyon kurulmasına kanaat getirildi.” dedi.

Hakan Bucak “Gündemlerimizin temel konuları ise değerleme şirketlerinin yüzde 87'si teminat amaçlı usullerine göre değerleme yapıyor. Sert bir değerleme sistemleri var. Bu usullere bakılacak. Bir de özellikle markalı konut projelerinde değerleme usulleri biraz daha farklı olmalı diye bir gündemimiz var. İki tarafın da anlayış çerçevesinde sorunları çözmek için adım atacağına inanıyorum” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.