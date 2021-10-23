Yabancılara en çok konut satılan iller belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'den taşınmaz satın alan yabancı sayısını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyrukluların ülkemizden edindiği taşınmazlarla ilgili verilerin açıklanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer'in önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Ağustos 2021 tarihi itibari ile yabancı ülke nüfusuna kayıtlı satış yolu ile taşınmaz edinen kişi sayısının 256 bin 603 belirtti.

EN ÇOK RAĞBET İSTANBUL'A

İstanbul'dan konut edinen yabancı sayısı 97 bin 802 olarak belirlenirken bu kişilerin, bu kentten edindiği taşınmaz sayısı 101 bin 96 olarak açıklandı.

İstanbul'u, Antalya izledi. 73 bin yabancı uyruklu kişi, bu ilimizden 62 bin 608 taşınmaz satın aldı.

Yabancıların en çok taşınmaz aldığı üçüncü il ise Bursa oldu. 12 bin 695 yabancı uyruklu, Bursa'dan 13 bin 125 taşınmaz satın aldı.

Başkent Ankara'dan taşınmaz satın alan yabancı uyrukluların sayısı 12 bin 6 olarak hesaplanırken, bu kişilerin Ankara'dan satın aldığı taşınmaz sayısı ise 10 bin 756 olarak belirlendi.

Muğla da yabancıların rağbet gösterdiği iller arasında yer aldı. 13 bin 144 yabancı uyruklu, bu ilimizden 10 bin 340 taşınmaz satın aldı.

EN AZ TANIŞMAZ SATIN ALINAN İLLER

Yabancıların en az rağbet gösterdiği iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimiz oldu. Bitlis, Bayburt, Batman, Iğdır, Kilis ve Mardin'den 1 yabancı konut satın aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.