Yabancılar üst üste 3 aydır net alım yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyelere çıkarken, yabancı yatırımcılar Pay Piyasası’nda 2017'den bu yana ilk kez 3 ay üst üste net alım yaptı.

Borsa verilerine göre yabancılar ekimde 45 milyon dolarlık net alış yaparken, Ağustos 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay net alış tarafında yer aldı.

BIST 100 endeksi geçen ay yüzde 8,22 ile aylık bazda Aralık 2020'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirirken, dolar bazlı da yüzde 0,82 artış gösterdi.

Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı.

Yabancı yatırımcılar son 3 ayda net 192 milyon dolarlık alım gerçekleştirse de yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında ekim sonu itibarıyla halen 1 milyar 305 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

Analistler, dolar bazlı bakıldığında BIST 100 endeksinin cari fiyatlarla 164 cent ile tarihi zirvelerinin çok altında seyrettiğini belirterek, endeksin tarihinde 3 kez 500 centin üzerini test ettiğini anımsattı.

Dolar bazında en son 2013'te 508 centi gören BIST 100 endeksinin bu ölçekte tarihi zirvesi ise Kasım 2010'daki 510 cent seviyesinde bulunuyor.

Yabancılar en çok Tüpraş hissesi aldı

Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.

Tüpraş'ı 26 milyon dolarla Yapı ve Kredi Bankası, 22,9 milyon dolarla Koza Madencilik, 18,2 milyon dolarla Akbank ve 14,5 milyon dolarla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri takip etti.

Yabancıların ekimde en çok sattıkları hisseler ise 121,9 milyon dolarla BİM Mağazalar, 55,9 milyon dolarla Koç Holding, 51,1 milyon dolarla Garanti BBVA, 28,3 milyon dolarla Şişecam ve 26 milyon dolarla Arçelik oldu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.