Yabancılar borsada hangi kağıtları alıp satıyor?

Yabancılar BIST'e Ağustos'ta 477 milyon dolar para soktuktan sonra Eylül'de de 55 milyon dolar daha getirdi.

Dün doğalgaz başta olmak üzere petrol ve kömür fiyatları yine sabah yükselerek (doğalgaz bir ara % 40'ı geçti) başlayınca borsalar güne kötü başladı. Almanya Dax Endeksi 14830'a kadar indikten sonra başladığı hareketinde toplamda % 1.2 toparlanma yaşadı. Gerçi ona rağmen günü % 1.46 kayıpla kapattı.

BIST100 Endeksi, 1392 puan maksimumu gördükten sonra 1371 ile en düşükten kapattı ve günlük kaybı yüzde 1.43 oldu. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin tümü günü düşüşle tamamladı. Böylece Ekim ayının ilk 4 gününün tamamını kayıpla kapatan BIST100'ün bu 4 günlük kaybı yüzde 2.5'e ulaştı. Sanayi ve Hizmet endeksi de bu oran kadar kayıp yaşarken Banka Endeksi 4 günde sadece yüzde 1.1 kaybetti. Bu durumu yabancıların banka hisselerine talebi devam ediyor olarak okuyabiliriz.

Borsa İstanbul, Eylül ayı Yabancı İşlem verilerini açıkladı. Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Yabancılar BIST'e Ağustos'ta 477 milyon dolar para soktuktan sonra Eylül'de de 55 milyon dolar daha getirdi. Mart'taki TCMB Başkan değişikliği nedeniyle o ay 1.2 milyar dolar yabancı satmıştı. Sonraki 6 ayda yabancılar 575 milyon dolar hisse almış oldu. Yani yarısını ancak geri aldılar. GARAN bu konuda en şanslılardan. Mart'ta yabancı 435 milyon dolar GARAN satarken sonraki 6 ayda toplam 435 milyon dolar hissesini geri aldılar. Böylece bu 6 ayın en çok para girişi yaşayan hissesi GARAN oldu. Bazı notlarımızı paylaşalım:

Mart dahil son 7 aydır TCELL alıyorlar. Toplamı 263 milyon dolar oldu. Son 8 ayın tamamında alınan bir hisse var,DOCO. Bu süreçte 55.7 milyon dolar almışlar. 9 ayın tamamında aldıkları sadece bir hisse var: ANHYT. Toplamda 14.1 milyon dolar almışlar. Yılbaşında yüzde 39'u yabancıdayken şimdi yüzde 55 payları olmuş.

Biraz da satılanlara bakalım: 5 hisse var ki her ay satmışlar. POIP'deki TBORG'u 1.7 milyon dolar , Ana pazardaki BANVT'i 2 milyon dolar, ANELE'i 7.7 milyon dolar , Yıldız Pazardaki BRISA'yı 13.8 milyon dolar ve SASA'yı tam 177 milyon dolar satmışlar. 9 ayın sadece birinde alsalar da gerisinde 8 ayda sattıkları KOZAA'da toplam satış 106 milyon dolar , ALKIM'de 24 milyon dolar , SELEC'de 21 milyon dolar, TTRAK'ta 17 milyon dolar , CIMSA'da 15 milyon dolar oldu.

Rusya'nın gaz sevkiyatını artırma, ABD'nin enerjide yeni hamleleri yine ABD'de borç tavanı konusunda Aralık sonuna kadar askıya alma fikrinde uzlaşı gibi unsurlarla dün akşamdan beri global piyasalarda toparlanma var. Bu yüzden bugün BIST nezdinde kayıpların bir kısmının telafisini bekleyebiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.