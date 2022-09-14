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TIMETURK / EKONOMİ / Yabancı yatırımcılar borsadan neden çekiliyor?

Yabancı yatırımcılar borsadan neden çekiliyor?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34.45 puan ve yüzde 1,01 değer kaybederek 3.392,43 puana geriledi. İlk işlemlerin ardından endekste kayıp yüzde 2'yi aşarken, özellikle bankacılık hisselerinde düşüş yüzde 10'a çıktı.

18 Saat Önce
2022-09-14 12:14:47
Yabancı yatırımcılar borsadan neden çekiliyor?

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3.426,88 puandan kapandı.

Son dönemde yükselişi ile dikkat çeken bankacılık endeksi de sert gerileme yaşanırken, BIST 100 endeksi savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri en sert düşüşünü yaşadı.

YABANCI SATIŞA GELDİ

Günlerdir borsada yaşanan yükselişte bugün yabancı fonların son dakika satışları yerini düşüşe bıraktı. Yurtdışı üzerinden gelen satışlar genele yayıldı.

İşte en çok düşüş yaşanan hisse senetleri şu şekilde:

Başlıksız-2_92

Bazı ekonomistler yaptıkları değerlendirmede yatırımcıların satış yönlü mü yoksa beklemede mi kalacağının merak konusu olduğunu ifade etti. Bazı ekonomistler ise yabancı yatırımcıların borsadan çekildiği için bu düşüşün yaşandığını belirtti. Aynı zamanda hızlı yükselişin ardından meydana gelen düşüşün geçici ve olağan bir durum olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

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