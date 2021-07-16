DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD’li FETÖ uzmanı avukat: ABD’de hala güçlüler
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Osmaniye'de feci kaza; sürücü ile birlikte onlarca kurbanlık öldü
'İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok'
Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Arka sokaklar sezon finali tek parça izle
ANALİZ: Çin, Afganistan'da ilerliyor
Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı
ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor
Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
ÖSYM, YKS kontenjan kılavuzunu yayımladı
Lavrov: ABD misyonu Afganistan'da başarısız oldu
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Rize’de selin izleri siliniyor
FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

TIMETURK / EKONOMİ / Yabancı yatırımcı son haftalarda net alıcı

Yabancı yatırımcı son haftalarda net alıcı

Yabancı yatırımcı, bu hafta hem hisse hem tahvilde net alıcı konumundayken son 5 haftanın 4'ünde net alıcı konumundaydı

2 Saat Önce
2021-07-16 15:50:37
Yabancı yatırımcı son haftalarda net alıcı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yabancı yatırımcılar 9 Temmuz haftasında 6 milyon dolarlık net tahvil alırken, 54 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar, 2 Temmuz haftasında 83 milyon dolarlık tahvil alırken 38 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapmıştı.

25 Haziran haftasında 173 milyon dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcılar, 3 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmişti.

Türkiye'ye en son Kasım-Ocak arasında art arda 10 hafta net yabancı portföy girişi olurken, Türkiye'den en fazla haftalık yabancı portföy çıkışı 26 Mart döneminde gerçekleşmişti.

Yabancılar Türk varlıklarını son 3 yıldır portföylerinden çıkarmaya devam ederken 2020 yılında ise Türkiye'den tüm zamanların en büyük yabancı yatırımcı çıkışı yaşandı.

Yabancı salgın yılında 5 milyar dolarlık tahvil ve 4,2 milyar dolarlık hisse satarak toplamda 9,2 milyarlık Türk varlığı satışı gerçekleştirmiş oldu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH