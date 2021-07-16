Yabancı yatırımcı son haftalarda net alıcı

Yabancı yatırımcı, bu hafta hem hisse hem tahvilde net alıcı konumundayken son 5 haftanın 4'ünde net alıcı konumundaydı

Yabancı yatırımcılar 9 Temmuz haftasında 6 milyon dolarlık net tahvil alırken, 54 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar, 2 Temmuz haftasında 83 milyon dolarlık tahvil alırken 38 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapmıştı.

25 Haziran haftasında 173 milyon dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcılar, 3 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmişti.

Türkiye'ye en son Kasım-Ocak arasında art arda 10 hafta net yabancı portföy girişi olurken, Türkiye'den en fazla haftalık yabancı portföy çıkışı 26 Mart döneminde gerçekleşmişti.

Yabancılar Türk varlıklarını son 3 yıldır portföylerinden çıkarmaya devam ederken 2020 yılında ise Türkiye'den tüm zamanların en büyük yabancı yatırımcı çıkışı yaşandı.

Yabancı salgın yılında 5 milyar dolarlık tahvil ve 4,2 milyar dolarlık hisse satarak toplamda 9,2 milyarlık Türk varlığı satışı gerçekleştirmiş oldu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.