Yabancı girişi sürer mi?

Global piyasalarda iyimserlik temposunda bir miktar azalma olsa da sürüyor. ABD’de S&P500 yeni bir zirve rekoru kırdı ve bu yıl başından beri getirisini yüzde 12’ye ye taşıdı. Emtialardaki yükseliş trendi de devam ediyor

Hafta sonu ABD Başkanı Biden, Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla itham etmişti. Bu yüzden ABD ile bugüne kadarki işbirliği sürecimizin sıkıntılı bir sürece gireceği yorumları yapılırken piyasaların buna ne tepki vereceği merak ediliyordu.

USDTRY pazartesi sabahına 8.48'e kadar yükselerek başladı. BIST 100 Endeksi de güne hafif satıcılı başladı. Ancak sonrasında piyasanın bu haberi pozitif algıladığı görüldü. Piyasalar saat 18.15 de kapandığında; USDTRY 8.29 ile Perşembe akşamı piyasaların kapanışındaki seviyesine geriledi, BIST100 Endeksi ise günü yüzde 2.14 artışla gün içi zirvesinden 1,374.00 puanla kapattı. Üstelik yabancı girişi de var.

Sanayi endeksinde artış

BIST100'ün açık ara en kıymetlisi EREGL, dün tek başına borsanın yükselişinin üçte birini sağladı.(Eregli DÇ yüzde 10 yükselse ve borsanın geri kalanı bir şey yapmasa bile BIST100 yüzde 1 yükselir hale geldi) Diğer sanayi hisselerinin de katkısıyla Sanayi Endeksi günü yüzde 3.6 artışla kapattı. Bugüne kadar gelen 1. çeyrek kârlarında önceki yılın aynı dönemine göre sanayi şirketlerinde 3-4 katlık artışların görülmesi bu trendin devamını sağlayabilir. Örneğin ARCLK, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 327 artışla 1.09 milyar TL net kar açıkladı ki piyasa beklentilerinin de üzerinde gelmiş oldu.

ABD ile kritik ilişki eşiği

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; dün Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Türkiye olarak tüm samimiyetimizle, ABD ile de Avrupa Birliği ile de eşit ve adil şartlarda birlikte çalışmak, beraber yol yürümek istiyoruz. ABD'nin attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Muhatabımızla iki ülke ilişkilerini zehirleyen konuları bir kenara bırakarak, artık bundan sonrasına bakmamızı sağlayacak bir anlayış birliğine varmayı umuyoruz. Aksi takdirde, ilişkilerimizin 24 Nisan açıklamasıyla düştüğü yeni seviyenin gerektirdiği pratikleri hayata geçirmeye başlamaktan başka çaremiz kalmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Dün kabine toplantısından sonra ayrıca ülke çapında yeni salgın önlemlerinin daha da sıkılaştırılması kararı açıklandı. Buna göre 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde önlemler artırılacak. Bilindiği gibi 13-15 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak.

Global piyasalarda iyimserlik tablosu

Global piyasalarda iyimserlik temposunda bir miktar azalma olsa da sürüyor. ABD'de S&P500 yeni bir zirve rekoru kırdı ve bu yıl başından beri getirisini yüzde 12'ye ye taşıdı. Emtialardaki yükseliş trendi de devam ediyor. Asya piyasalarında hafif satışlar görülüyor. Veri olarak yurt içinde öne çıkan bir şey yok ancak ABD'de Alphabet ve Microsoft gibi iki büyük firmanın sonuçları gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.