Wofret: Londra’da başladı Türkiye’de devam edecek

Trabzon’dan çıkarak 10 yıla aşkın Londra’da bulunan Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli, büyük başarılara adım attı. Ekip arkadaşları ile beraber oluşturdukları e-ticaret alanında önemli bir yazılım olan Wofret ile yeni bir yolculuğa adım attı. Kelkitli ilk başlarda İngiltere platformu olarak başladığı bu yolculukta artık Türkiye’de!

Trabzon'dan çıkarak 10 yıla aşkın İngiltere'nin başkenti olan Londra'da bulunan Yunus Emre Kelkitli uzun süre sonunda büyük başarılara adım attı. On yıl boyunca İngiltere'de kalıp farklı işler denedikten sonra internet ve bilgisayar alanına kendisini adadı. Uzun süre boyunca ekip arkadaşları ile beraber oluşturdukları Wofret ile yeni bir yolculuğa adım attı.

Wofret'in öncelikli hedefi Londra sınırları içerisinde insanların market ve diğer ihtiyaçları için alışveriş yapmasını sağlamaktır. İlk etap olarak bölgesel hızlı market konumunda Wofret platformu harekete geçti. Hayata geçirdiği hakkında mutluluklarını ise Yunus Emre dile getiriyor. Ekibinde Türkiye'den Londra'ya gelen insanlar bulunurken bu uygulama üzerinde uzun soluklu çalışıldığını belirtiyor.

Hedefleri arasında sadece İngiltere sınırlarının değil Dünya genelindeki birçok ülke olduğunu söyleyen Türk yazılımcı Wofret dışında uygulamalar da inşa ettiğini belirtiyor. Bu konu üzerinde şimdiden çalışmalara başladığı dillendiriliyor.

Wofret bir e – ticaret platformu olarak piyasa giriyor. Sürekli olarak kendisini yenileyen ve gelişen uygulama Türk gençlerinin neler başarabileceğini gösteriyor. Uygulamanın çalışma standartları ve fonksiyonları ile birbirinden farklı fırsatlar da bulunuyor. Diğer platformlardan çok Wofret'in tercih edilebilir olma sebepleri arasında aşırı güvenilir olması ve sürekli olarak yeni eklentilerin bulunması gelmektedir.

Kelkitli ilk başlarda İngiltere platformu olarak başladığı bu yolculukta artık Türkiye'de! Türk gençlerinin neler başarabileceğinin kanıtı olan uygulama ile artık Türkiye'deki insanlara da güven salacak. Özellikle de esnaf ve müşteri arasındaki bağı sağlam bir şekilde kuran ve iki tarafın memnuniyetini esas alan uygulama Türkiye'de yeni ve büyük bir e – ticaret platformu doğuyor. Bu platform ile dilenildiği şekilde alışveriş yapılabilir ve aynı zamanda güvenilir bir şekilde satış sağlanabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.