Wikipedia'nın ilk sayfası, NFT olarak satılıyor!

Jimmy Wales, kurucusu olduğu Wikipedia'nın ilk girişini, NFT üzerinden açık artırma ile satışa sundu.

Wikipedia kurucu ortağı Jimmy Wales, çevrimiçi ansiklopedide yaptığı ilk girişi NFT olarak satışa çıkarttı. Ücretsiz ansiklopedinin yayına girdiği ilk görüntüsüne dayanan NFT, müzayede evi Christie's'te, 15 Aralık'a kadar sürecek açık artırmada satılıyor. Ayrıca, Wales'in Wikipedia'nın lansmanında kullandığı çilek rengi iMac de açık artırmaya çıkıyor. Elde edilecek gelir, hayır kurumlarına ve Wales'in 2019'da başlattığı bağış destekli bir sosyal ağ olan WT.Social'a gidecek.

Wales'in NFT'si, 2001 yılının Ocak ayında yayına giren Wikipedia'nın çok erken bir sürümünün etkin bir şekilde anahtarı. The Verge'e "Görüntülenen şey, Wikipedia'nın yazılımı kurduğum anda nasıl göründüğüdür" diyor. Tek sayfalık web sayfası herkese açık olarak yayınlanacak ve Wikipedia'nın kendisi gibi, herkes onu görebilecek ve düzenleyebilecek. Ancak tüm değişiklikler beş dakika sonra orijinal durumuna geri dönecek. Yani "Hello World" (Merhaba, Dünya) yazan ilk sayfaya...

Tabii ki alıcı, düzenlemeleri geri alma şartlarını değiştirebilir ve gerçekten isterse düzenlemeyi tamamen kapatabilir. Dahası, sayfayı bile kapatabilir.

Bu satış genel hatlarıyla, kaynak kodunu ilk web tarayıcısına aktaran ve satışından elde edilen geliri hayır kurumlarına bağışlayan Sir Tim Berners-Lee'nin daha önceki satışına benziyor. Wales, blok zinciri teknolojisini kullanmadan da web sitesinin kontrolünü kolayca satabilirdi, ancak halka açık ve doğrulanabilir mülkiyet fikrinin kendisini zorladığını söylüyor:

"Bence özellikle ilginç olan şey, ilk kez, halka açık, değişmez bir tür veritabanına sahip olmamız."

NFT'lerin müzayedede büyük meblağlar karşılığında satılabilecek ve çok aranan bir emtia haline geldiği tartışılmaz bir gerçek. Örneğin Berners-Lee'nin kaynak kodu, ona 5,4 milyon dolar kazandırmıştı...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.