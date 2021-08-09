Wall Street bankaları Çin büyüme tahminlerini düşürdü

JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs, Çin'e yönelik büyüme tahminlerini hem üçüncü çeyrek için hem de 2021 yılının bütünü için düşürdü

BloombergHT'nin haberine göre Wall Street bankaları Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley, ihracat büyümesinin beklenmedik bir şekilde yavaşlamasının ardından Çin'e yönelik büyüme tahminlerini düşürürken yeniden yükselişe geçen koronavirüsün ekonomik aktiviteyi kısıtlayabileceğini açıkladı.

Hafta sonunda yayımlanan Çin ticaret verileri, tahminlerin altında kalırken, fabrika sektöründe enflasyonun arttığını ve mevcut duruma potansiyel olarak ek baskılar eklediğini gösterdi.

JPMorgan, üçüncü çeyrek için çeyreğe göre büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 2'ye indirdi, 2021 yılı tahminini ise yüzde 9,1'den yüzde 8,9'a indirdi. Morgan Stanley de üç aylık tahminini yüzde 1,6'ya düşürürken, Goldman Sachs ise tahminini yüzde 5,8'den yüzde 2,3'e, tüm yıl için ise yüzde 8,6'dan yüzde 8,3'e indirdi.

JPMorgan'dan yapılan açıklamada "Son gelişmeler, Delta varyantının yayılması, yeni sektörler bir dizi düzenleyici değişiklik ve piyasa güveninde yaşanan azalma, halihazırda hassas olan üçüncü çeyrek büyüme tahminlerine yönelik daha fazla aşağı yönlü risklere işaret ediyor" dedi.

Hem JPMorgan hem de Morgan Stanley, mevcut duruma Çinli yetkililerin destek önlemleri ile yanıt vereceğini de tahmin ettiklerini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.