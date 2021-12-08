Volkswagen’den zam yağmuru! İşte yeni fiyatlar

İnternet sitesindeki fiyatlarını güncelleyen Volkswagen, zamlı listelerini yayınladı. Buna göre yeni bir araba almak isteyen vatandaşların ödemesi gereken miktar, binlerce lira daha artmış durumda.

Otomobil pazarındaki hareketlilik bir türlü bitmek bilmiyor. Kurdaki dalgalanma ve orantılı olarak gelen vergi artışları, fiyatların her geçen gün daha da yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle markalardan gelen zam haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Son olarak söz konusu şirketlerin arasına Volkswagen de katıldı.

İnternet sitesindeki fiyatlarını güncelleyen Volkswagen, zamlı listelerini yayınladı. Buna göre yeni bir araba almak isteyen vatandaşların ödemesi gereken miktar, binlerce lira daha artmış durumda. İşte değişen fiyatlar…

Volkswagen arabalara zam geldi

Kur kaynaklı fiyat güncellemesi yapan Volkswagen, B sınıfı Polo, C sınıfı Golf, D sınıfı Passat ve SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modellerinde ciddi oranda zam yaptı. Her paketi etkileyen zamlar, özellikle otomobil almak isteyen ancak fiyatlar konusunda tereddüt yaşayan vatandaşların canını sıktı.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.