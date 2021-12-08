Volkswagen 2021 Aralık fiyat listesi | Volkswagen zam mı geldi? ( Polo, Golf, Passat güncel fiyatları) Türkiye'nin en çok satılan otomobil markalarından biri olan Volkswagen'e Aralık ayında zam yapılacağı iddiaları geldi. Bir çok haber sitesinde de yer alan haberlere göre Alman otomobil markasının otomobillere en az 50 bin lira zam yapacağı iddia edildi. Araç alma isteyen binlerce kişi şu sıralara Volkswagen 2021 zam mı geldi sorusuna yanıt arıyor.

Volkswagen 2021 Aralık fiyat listesi şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan artış otomobil fiyatlarında da artışa neden oldu. Bir kaç marka fiyatlarını yukarı yönlü olarak revize etti. Volkswagen'in de fiyatlarına zam yapacağı iddiası gündeme geldi. Peki Volkswagen zam mı geldi? ( Polo, Golf, Passat güncel fiyatları) Bir çok haber sitesinde de yer alan haberlere göre Alman otomobil markasının otomobillere en az 50 bin lira zam yapacağı iddia edildi. Araç alma isteyen binlerce kişi şu sıralara Volkswagen 2021 zam mı geldi sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye'nin en çok satılan otomobil markalarından biri olan Volkswagen'e Aralık ayında zam yapılacağı iddiaları geldi. Alman otomotiv devi Volkswagen en çok satılan modellerinde fiyat artışına gideceği iddia edildi. Markaların fiyat listesine de şu anda bakılamıyor. Firmanın Türkiye web sayfasına girildiğinde Fiyatlar ve Modeller kısmında yer alan Fiyat Listesi'ne tıklandığında ise 'Fiyatlarımız güncellenmektedir' bilgisine yer veriliyor. Volkswagen'in fiyat artışını Polo, Golf ve Passat modellerinde yapacağı iddia ediliyor.

Volkswagen 2021 Aralık fiyat listesi

Volkswagen 2021 Aralık fiyat listesi için Volkswagen'in resmi internet sitesine girenler "Fiyatlarımız güncellenmektedir" yazısı ile karşılaşıyor. Fiyat güncellemesinin nasıl olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Volkswagen zam mı geldi?

Volkswagen Polo fiyatı: 387 bin TL- 511 bin 400 TL arasında satılıyor

Volkswagen Golf fiyatı: 423.900 TL-671.900 TL rasında satılıyor

Volkswagen T-Roc fiyatı: 650.000 TL'ye satılıyor

Volkswagen Tiguan fiyatı: 696.900 TL- 1 milyon 242 bin 100 TL arasında satılıyor

Volkswagen Passat fiyatı: 615.500 TL- 1 milyon 343 bin 800 TL arasında satılıyor

Kasım ayında en çok satılam otomobil markaları

Kasım'da en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 7 bin 879 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 65'le Toyota ve 3 bin 776 satışla da Hyundai izledi. Fiat, 3 bin 249 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot 3 bin 115 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Dizel araçların satışı azalıyor

Ocak-kasım döneminde benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle satışlardan yüzde 66,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4,6 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 2 bin 415 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Volkswagen nedir?

Volkswagen AG, Almanya'da, 1937 yılında tek model halk tipi otomobil üretimi için Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından Alman Otomotiv Birliği'ne kurdurulan otomobil firması. Şirketin adı, Almanca'da halkın arabası anlamına gelmektedir. Volkswagen AG'nin sahip olduğu markalar Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda, Volkswagen Ticari Araç ve Şubat 2008'den bu yana Scania'dır. Brezilya'daki fabrikalarında VW Titan Tractor adıyla kamyon üretimine başlamıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki fabrikasında Volksbus adıyla otobüs üretmektedir. 1967'den beri Brezilya Sao Bernardo Campo fabrikasında üretilen Combi modeli, çağdaş güvenlik şartlarına uyum sağlayamadığı için Temmuz 2013'te üretimi durdurulmuştur. Volkswagen ABD'de aldığı ceza için slogan olarak "Volkswagen (Halkın Arabası)"i 2014 yazından beri kullanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.