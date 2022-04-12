Vip Tower En İyi Çıkış Yapan İnşaat Firması ödülünün sahibi oldu

Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle yüzlerce insanın konut sahibi olmasını sağlayan Turgut Esen ve Cemal Ay güç birliği ile kurulan VİP TOWER Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan İnşaat Firması Ödülünü kazandı.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

VIP Tower'ın ödülünü Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal AY ve Turgut ESEN aldı. Cemal AY yaptığı teşekkür konuşmasında aynı zamanda meclis üyesi olduğu Ankara Ticaret Odasında bu ödülü almaktan gurur duyduğunu, Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğine ve jüri üyelerine bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ettiklerini belirtti. Ekonomik anlamda dünyanın sıkıntılı bir süreçte olduğunu dile getiren Cemal AY, yatırımdan kaçınılan bir dönemde VIP Tower olarak 3 büyük projeye imza attıklarını dile getirdi. Cemal AY, aynı zamanda bu projelerde büyük başarısı olan ortağı Turgut ESEN'e de teşekkür etti.

VIP TOWER AYNI ANDA 3 YENİ PROJEYE HAZIRLANIYOR

VIP Tower, aynı anda VIP Tower Merkez, VIP Tower Yaşam ve VIP TowerBeytepe projelerini hayata geçirmeye hazırlanmaktadır. Projelerinde eşsiz mimarı ayrıcalıkları, lüks donanımları, teknolojik alt yapısı ve her detayı incelikle düşünülmüş kalite ve konforu üst düzeyde sunan yaşam alanlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan VIP Tower, inşaat sektörünün ikonlaşan markaları arasındadır.

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