Vevo Medya’nın kurucusu olan Mustafa Kıranatlıo, 2021 social digital raporu

Mustafa Kıranatlıo: Türkçe en çok web sitesi içeriği üretilen diller arasında 4. sırada.

Vevo Medya'nın kurucusu olan Mustafa Kıranatlıo,

Wearesocial dijital 2021 rapor una dair açıklamalarda bulundu. Raporun tamamının analiz edilmesinin uzun bir zaman diliminin yanında yoğun bir çaba da gerektirdiğini ifade eden Kıranatlıo, “299 sayfalık raporun tamamını yorumlamak kısa bir zaman diliminde mümkün olmadığı için yalnızca önemli bölümlerini yorumlayarak yol göstermek istedik” dedi.

“Bugün için dünya genelinde aktif internet kullanıcı sayısının 4,6 milyar kişiye ulaştığını ve bunun da dünya nüfusunun yarısından fazlasına tekabül ettiğini vurguladı. Bu insanların günde ortalama 7 saatlerini internette geçirdikleri göz önünde bulundurulduğunda internetin yakın gelecekte hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsayacağını söyleyebiliriz.” Diyen Kıranatlıo, “İnternete erişimin %92,6'sının mobil telefonlar üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında eğitimden, pazarlamaya, reklamdan, eğlenceye her şeyin mobil iletişime yönelik gerçekleştirileceği gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Bu dönüşümlerin iyi okunması gerektiğini de ifade eden Mustafa Kıranatlıo, “Eğitimin, ticaretin, reklamın kısacası her şeyin kalbi artık internette atıyor. Firmalar, şirketler, bireyler kendilerini bu yeni duruma göre konumlandırmalılar” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.