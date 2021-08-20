Veri analiz firması Palantir’den dikkat çeken altın uyarısı

CIA de dahil olmak üzere ABD'li devlet kurumlarıyla da çalışan veri analiz firması Palantir, bir krize hazırlık olarak 50 milyon dolarlık fiziki altın aldığını açıkladı. Şirket operasyon yöneticisi Shyam Sankar ise herkesin önümüzdeki dönemde beklenmedik olaylara ve onların getirdiği negatif sonuçlara hazır olması gerektiğini belirtti.

CIA de dahil olmak üzere ABD'li devlet kurumlarıyla da çalışan veri analiz firması Palantir, beklenmedik şekilde oluşabilecek bir krize hazırlık olarak 50 milyon dolarlık fiziki altın aldığını açıkladı. Şirketin Bitcoin yatırımları olduğu da iddia ediliyor.

ABD'de bir süredir devam eden enflasyon tartışmaları, FED'in tahvil alımına son sürat devam etmesi ve bunu durdurma sinyalleri vermemesi derken, Palantir şirketinin fiziki altın alması ve bunu, oluşabilecek beklenmedik bir kriz için yaptığını belirtmesi dikkat çekti.

Kuzey Amerika'da güvenli bir yerde saklanacak

uzmancoin.com'un haberine göre, şirketten yapılan açıklamada 50.7 milyon dolar değerdeki altın külçelerinin ABD'nin kuzeyinde ve şirketin istediği zaman kolayca ulaşabileceği güvenli bir bölgede saklanacağı belirtildi.

Altın ödemeleri de kabul edilecek

Yapılan açıklamanın ardından şirket hisselerinde yüzde 5'lik bir artış da yaşanırken, şirketin müşterilerinden altın ödemeleri de kabul edeceği belirtildi.

“Herkes beklenmedik olaylara hazır olmalı”

Bloomberg'e verdiği bir röportajda konuşan şirket operasyon yöneticisi Shyam Sankar ise altın alımının kendilerinin dünya bakış açısını yansıttığını söyledi ve herkesin önümüzdeki dönemde beklenmedik olaylara ve onların getirdiği negatif sonuçlara hazır olması gerektiğini belirtti.

“Bitcoin kabul edebiliriz” dediler ama…

Şirket daha önce Bitcoin'i ödeme olarak kabul edebileceklerini söylemişti ancak henüz bu adımı atmadı. Palantir'in Bitcoin yatırımı da yaptığı iddia edilse de, şirketten henüz böyle bir bildirim de yok.

Bilindiği üzere altın, enflasyon başta olmak üzere olumsuz ekonomik olaylarda hem bireylerin hem de şirketlerin en çok tercih ettiği varlık konumunda… Tüm paraların değeri düşerken altının fiyatında bir gerileme olmadığı düşüncesi yatırımcıların korunma yeri olarak altına geçmesinin en büyük sebebi…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.