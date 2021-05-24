Veri akışı zayıf, iç dinamikler önde

Bu hafta yurt dışı ve yurt içinde oldukça zayıf bir veri akışı içerisinde iç dinamikler çıkacak. Cuma günü S&P Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirmesi olacak, beklenti değişmemesi yönünde

Avrupa'da normalleşme ve aşılama hızında yaşanan artış ekonomik verilere yansımaya başladı. Mayıs ayı bileşik PMI verileri son 3 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, hizmet sektöründe yaşanan güçlenme bu artışta büyük rol oynadı. İngiltere'de perakende satış rakamları beklentilerden 2 kat yükseliş gerçekleştirirken Mayıs ayında yaşanan normalleşme etkileri güçlü bir şekilde görülmeye devam etti.

Verilerin gücü, açıklamaların cesareti...

Cuma günü ECB Başkanı Lagarde ekonomi yaşanan canlanma, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile enflasyon ile

değerlendirmelerde bulundu. Lagarde, enflasyonun geçici ve varlık alımı azaltımı konuşmak için çok erken olduğu söylemi ile Mart 2022'ye kadar tüm limitlerin kullanılacağını söyledi. Verilerin gücü ve açıklamaların cesareti ile Avrupa borsaları olumlu kapattı.

Bu hafta veri akışı

Ünlü Menkul Değerler'in analizinde; " ABD piyasalarında veriler güçlü, açıklamalar cesaret kırıcıydı. Philadelphia

FED Başkanı Harker er geç varlık alımı sonlandırılacağını açıkladı. S&P Şubat ayı sonrasında ilk kez iki hafta üst üste değer kaybı yaşarken, Nasdaq dört hafta düşüş sonrasında ufak çaplı bir artı ile haftayı tamamladı. Bu hafta yurt dışı ve yurt içinde oldukça zayıf bir veri akışı içerisinde iç dinamikler çıkacak. Cuma günü S&P Türkiye'nin kredi notunu gözden geçirmesi olacak, beklenti değişmemesi yönünde..." değerlendirmesinde bulunuldu

Bu hafta göstergeler

Buna göre; Dolar/TL 8.50 direnci yeniden test edilebilir. Benzinde tavan fiyat uygulamasının kalkması ve normalleşme ile enflasyonist baskılar artabilir. 3 Haziran'da açıklanacak Nisan ayı TÜFE verileri öncesinde

8.35-8.50 arasında bant içerisinde 8.50'ye yönelimin devamını görebiliriz. 1465 direncini kıracak güç bulunamıyor, desteklere yönelim bekliyoruz. Mayıs ile birlikte Mart ayında zirve seviye yukarı yönde kırılmıştı. 1445 üzerinde toparlanma arayışı Cuma günü 1465 seviyesinden 3. kez satışla karşılaştı. Yardımcı göstergelerde başlayan negatif uyuşmazlık 1425 desteğinin yeniden test edilebileceğine işaret ediyor.

Dolar/TL trendi

...Dolar/TL'de ortalamaların üzerinde yükseliş eğilimi sürüyor. Yükselen ana kanal desteği 8.49'a ve ortalamalar 8.53'e yükseldi. Yükselen kanal içerisinde göstergelerin alım bölgesinde güçlenmesi ile birlikte 8.636 bulunan düşen kanal direncini zorlamasını Haziran ayı vadesi içerisinde bekleniyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.