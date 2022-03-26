Vergide yeni düzenleme

Meclis'e sunulan torba yasa teklifine göre; kurumlar vergisi finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler için yüzde 25'e çıkartılıyor.

Torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı; bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde yüzde 25'e çıkarılıyor. Yüzde 25 oranı 2022 yılı kazançları içinde geçerli olacak. 39 maddelik yasa teklifine göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilerek, süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılıyor. Bu kapsama turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

"Evim mağdurları" olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin alacaklarına yönelik çözüm getiren, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ile Vergi Usul Kanunda kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifiyle Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikle vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getiriliyor.

Yasa teklifi ile sermaye şartını yerine getirmediği tasfiye olan şirketler nedeniyle mağdur olanlara için de düzenleme yapılıyor. Yasa teklifine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasfiyesine karar verilen ve tasfiyeleri Fon tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketlerine ait tasarruf finansman sözleşmelerinden tasarruf döneminde olanlar, 6361 sayısı Kanuna intibak sürecinde olan veya intibak sürecini tamamlayarak faaliyet izni alan şirketlerden talebi bulunanlara devretmeye yetkiyi olacak. Devre konu tasarruf tutarı, tasfiye halinde olan şirket ile bir sözleşme kapsamında bir edinim sağlamak üzere herhangi bir finansman sağlanmadan bu şirkete yatırılan organizasyon bedeli , katılım bedeli hariç ödenen taksit tutarının toplamı olacak.

İSTEYENLERLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Devralan şirkette sözleşmesini devam ettirmek isteyen müşteri ile devralan şirket arasında yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalanacak. Yeni sözleşmede, müşterinin devreden şirkete eski sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilecek. Tasfiye başlangıç tarihinden, yeni sözleşme tarihine kadar geçen süre yeni sözleşme süresinden düşülecek. Yeni sözleşmede sözleşme bedelinin artırılması durumunda, artış tutarına karşılık gelen kısma ilişkin organizasyon bedelinin yarısı devralan şirket tarafından müşteriden tahsil edilecek. Sözleşmeler damga vergisinden muaf olacak. Tasarruf finansman şirketlerine devir ile ilgili düzenlemeler 1 yıl süreyle uygulanacak. .