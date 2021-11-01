Vergi yapılandırma ilk taksit ödeme son gün ne zaman? Borç yapılandırma birinci taksit son ödeme tarihi

Borç yapılandırma birinci taksit son ödeme tarihi son gün ne zaman? Vergi yapılandırma ilk taksit ödeme son gün ne zaman? Devlete borcu olan milyonlarca kişi 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarının büyük bir kısmından kurtularak kolay ödeme planı ile borçlarını kolayca ödeme fırsatı buldu. Vergi borcu olup yapılandırmaya başvuranlar için ise kritik tarih yaklaşıyor. Yapılandırma ilk taksitini henüz ödememiş olanların yapılandırmaları iptal edilebilir.

Borç yapılandırma birinci taksit son ödeme tarihi son gün ne zaman? Vergi yapılandırma ilk taksit ödeme son gün ne zaman? Devlete borcu olan milyonlarca kişi 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarının büyük bir kısmından kurtularak kolay ödeme planı ile borçlarını kolayca ödeme fırsatı buldu. Vergi borcu olup yapılandırmaya başvuranlar için ise kritik tarih yaklaşıyor. Yapılandırma ilk taksitini henüz ödememiş olanların yapılandırmaları iptal edilebilir.

Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaş borç yapılandırmasına başvurarak borçlarının yükünden kurtuldu. Borç yapılandırma ile kolay bir ödeme takvimi takvimi de yapan vatandaşlar borçlarını kolya ödeyebilme imkanı yaşadı. Vergi borcu olanlar da borç yapılandırma başvurusuna başvurdu. İlk tasit ödemesini yapamayan mükellefler için kritik gün geldi. Eğer ilk tasidi öemezlerse yapılandırma başvuruları iptal edilebilir.

Vergi yapılandırma ilk taksit ödeme son gün ne zaman?

Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti. Vergi borcu olup da borç yapılandırmaya başvuran vatandaşlar ilk taksitlerini öemeleri gerekiyor. Peki Borç yapılandırma birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? Borçlarını yapılandıranların peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlendi.

Vergi borcu yapılandırma 2. taksit ne zaman?

İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.

Taksitler ödenmezse ne olur?

Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksidin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

SGK ilkk taksit ödemesi ne zaman?

SGK'ya ilk taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım olarak açıklandı.

Vergi boırcu yapılandırma taksidi nasıl ödenir?

Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden de yapılabilir.

7326 Sayılı Kanun nedir?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla hazırlanan ve 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

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